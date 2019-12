In beeld: Genks jeugdwelzijnswerk op straat tegen besparingen Lien Vande Kerkhof

12 december 2019

12u11 0 Genk Zo’n honderd medewerkers, jongeren en sympathisanten van Gigos Jeugdwelzijnswerk vormden gisteren een optocht door het stadscentrum als protest tegen de besparing in de sector. “Naast inhoudelijk van koers veranderen wordt ons door het stadsbestuur een besparing van maar liefst 20 procent opgedrongen”, klikt het. “Dit vormt een ernstige hypotheek op onze werking en de kansen tot ontwikkeling van de kinderen, tieners en jongeren waar we dagelijks mee werken.”

Enkele weken geleden kondigde stad Genk aan dat ook Gigos Jeugwelzijnswerk niet aan slinkende subsidies ontsnapt: de organisatie zou de komende jaren 17 procent moeten besparen, 267.000 euro in het totaal. Dat die besparingen zich weldra vertalen in minder werkkrachten en ook een hakbijl zet in de infrastructuur staat buiten kijf. Gigos trekt sinds het slechte nieuws volop de kaart van vredevol protest. Zo voeren ze onder de noemer ‘Dit is wat we doen in Gigos’ volop campagne op sociale media. In tientallen post getuigen ze over hun over de maatschappelijke, culturele en artistieke projecten die ze de voorbije jaren realiseerden en richten ze zich in hun posts rechtstreeks tot burgemeester Wim Dries en schepen van jeugd Toon Vandeurzen.

“Gigos roept: laat ons niet los!”

Zo ook gisteren tijdens de betoging in het centrum van Genk. Kinderen en jongeren knutselden spandoeken, scandeerden kreten en lazen korte brieven voor. Schepen van Jeugd Toon Vandeurzen dat de stad zich bewust is van het signaal het jeugdwelzijnswerk geeft met de betoging. “Gigos roept: ‘laat ons niet los, wij zijn belangrijk in de wijken’, en daar zijn wij ons terdege van bewust”, stelt de schepen. “We willen dan ook helemaal geen punt achter Gigos zetten, maar aan de slag gaan met andere parameters. Binnen het kader van de besparingen gaan we aan het werk met een expert, een partner, om te kijken hoe we opnieuw moeten structuren. Daarbij zal de focus vooral liggen op het op het wegwerken van taalachterstand en schooluitval. Gigos kan tenslotte nog altijd rekenen op meer dan één miljoen euro.” Verder benadrukt de schepen dat de heel wat sectoren in de stad getroffen worden door besparingen: van kunst, evenementen tot cultuur.

Besparingen op alle niveaus

Vorige week betoogde Gigos ook in Brussel tegen besparingen van hogere overheden. “We voelen onder andere de gevolgen van de decreten op onder andere tewerkstellingsmaatregelen op Vlaams niveau”, zegt inhoudelijk directeur van Gigos Bart Soons. “ We werkten in het verleden met tewerkstellingsmaatregelen zoals Gesco, DAC, sociale maribel, ... Het hele systeem is de laatste jaren vereenvoudigd en er zijn heel wat maatregelen weggevallen. Daarnaast zijn de beoordelingen op vlak van projectsubsidies vanuit Vlaanderen veel scherper geworden waardoor het moeilijker is om projecten binnen te halen, bovendien zijn er steeds meer gegadigden voor een kleiner wordende pot. En dat is samen nog maar een tipje van de zwarte sluier. Op dit moment is het zeer bedreigend voor ons dat er op alle niveau’s besparingen of veranderingen zijn.”

Gigos liet zich na de betoging teleurgesteld uit over hun doortocht in Genk Centrum. De betoging mocht niet baten! #feelingsad #wimdries #annieknagels #toonvandeurzen #stopdebesparingen #jeugdwelzijnswerk