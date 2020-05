IN BEELD. Donderdagmarkt brengt heel wat mensen op de been ENL

28 mei 2020

11u19 0 Genk Bijna twee weken na het startschot van de Veiligheidsraad vindt de donderdagmarkt weer plaats in het centrum van Genk. Van de 146 kramen staan er slechts 50 opgesteld.

Het is een gek gezicht in het centrum van Genk. Voor het eerst in bijna drie maanden gaat de donderdagmarkt weer door. Al is die een pak kleiner dan normaal. Maar dat hoeft geen domper op de feestvreugde te zijn. Er heerste een gezellige drukte en de bezoekers hadden aandacht voor de vooropgestelde maatregelen. Zo kon men aan de ingang van de drie verschillende zones de handen ontsmetten en droegen velen een mondmasker om de ander te beschermen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.