In beeld: de vijfde editie van Levensloop in Genk Lien Vande Kerkhof

14 oktober 2019

09u18 3 Genk De uitzonderlijk zonnige vijfde editie van Levensloop Genk was dit weekend weer een groot succes. Meer dan 6000 deelnemers betraden de atletiekpiste van het Atlascollege en haalden samen 214.000 euro op. “Een voorlopige opbrengst”, zegt organisator Frans Loos. “Een aantal acties is immers nog lopende. We verwachten een eindresultaat van zo’n 230.00O euro."

Meer dan 250 Vechters zetten een 24 uur durende symbolische strijd in tegen kanker. “We stellen vast dat Levensloop in bepaalde steden na enkele edities wat in aandacht inboet”, zegt Loos. “Maar in Genk is er al drie jaar lang sprake van een stagnatie. Mensen komen elk weer met evenveel vechtlust en belangstelling terug. Of we volgend jaar opnieuw van de partij zijn? Jazeker. De burgemeester heeft ons groen licht gegeven."

Brandje blussen

Alles verliep vlekkeloos. Of toch bijna. De brandweer moest op zondagmiddag even snel een brandje komen blussen nadat een verwarmingstoestel in een van de tentjes in brand vloog. De brand was echter snel geblust en de schade bleef beperkt. Er vielen geen gewonden.