IN BEELD - 400-tal wijnproevers genieten van wijndegustatie

24 november 2019

19u58 0

In het Carbon hotel in Genk vond zondagmiddag een wijndegustatie plaats van Grapes – House of Wines. Er werden 144 wijnen voorgesteld uit dertig nieuwe domeinen. Daarbij onder meer Italiaanse, Spaanse en zelfs Uruguayaanse exemplaren en enkele toppers uit Frankrijk. Heel wat wijnbrouwers stelden zelf hun wijn voor. Wijnkenner Alain Coninkx nam een deel van de presentatie op zich. “Er zijn een 400-tal wijnproevers gekomen en daar zijn we zeer tevreden mee. Alles is top verlopen”, vertelt initiatiefnemer en wijnkenner Toni Etneo. “Ik heb nooit zo’n super beleving meegemaakt!” Grapes hoopt het grootste wijnhuis van onze provincie te worden. Deze zondagmiddag was een eerste stap richting die ambitie.