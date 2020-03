Huisartsen bereiden coronawachtpost voor: “Als je wacht tot de ‘outbreak’ er is, ben je te laat” Emily Nees

09 maart 2020

14u31 0 Genk Huisartsen uit As, Genk, Opglabbeek en Zutendaal bereiden zich voor op het ergste. Ze werkten alvast een plan uit voor een centrale ‘coronawachtpost’ om onderzoeken uit te voeren in geval van een uitbraak. “Als je niet goed voorbereid bent en er volgt een uitbraak, dan ben je te laat. Dat heeft Italië ondertussen wel aangetoond”, klinkt het.

De dokters van de huisartsenkring van As, Genk, Opglabbeek en Zutendaal zaten vorige week samen met enkele medewerkers van het Ziekenhuis Oost-Limburg, het stadsbestuur van Genk en medewerkers van plaatselijke woonzorgcentra. “We hebben de hoofden bij elkaar gestoken voor het geval dat er een corona-uitbraak komt”, vertelt dokter Rob Smeets, voorzitter van de huisartsenkring.

Weghouden uit ziekenhuizen

“Als je niet voorbereid bent en er volgt een uitbraak, is het te laat om stappen te ondernemen. Dat heeft Italië ondertussen al bewezen. Daarom hebben we op voorhand een plan uitgedacht en organisatorisch gezien moet het zeker lukken om een centrale coronawachtpost op te richten waar we personen kunnen onderzoeken”, vertelt Smeets.

De huisartsenkring heeft al een ligging op het oog om de dienst te huisvesten. “Wij hebben op de Jaarbeurslaan in Genk een wachtpost waar zieken in het weekend terechtkunnen. Dit lijkt ons de ideale locatie om (mogelijke) coronapatiënten op te vangen. Op die manier houden we besmette mensen weg uit onze praktijken en de ziekenhuizen”, klinkt het. De verschillende partijen willen zo voorkomen dat de besmette patiënten het virus zouden doorgeven aan anderen in de huisartspraktijken en spoedafdelingen van ziekenhuizen.

Een ‘rode lijn’ moet de ernstig zieken die in de wachtpost aankomen rechtstreeks naar het ziekenhuis brengen. Zo wordt contact vermeden en steken ze anderen niet aan Rob Smeets, voorzitter Huisartsenkring

Rode lijn

Alle huisartsen van de kring zullen meewerken aan de wachtpost, aan de hand van een beurtrolsysteem. Om de werking in goede banen te leiden, staan de dokters steevast in verbinding met het ZOL. “We hebben een zogenaamde rode lijn, zodat ernstig zieken die in de spoedafdeling van de wachtpost zouden aankomen via een speciaal stuk van de spoedafdeling rechtstreeks naar het ziekenhuis kunnen gaan. Op die manier wordt contact vermeden en steken ze anderen niet aan”, vertelt Smeets.

Het initiatief is echter nog niet van start gegaan. Wanneer de wachtdienst de deuren opent, is nog niet duidelijk. “De exacte startdatum hangt af van hoeveel gevallen er per dag bijkomen. Misschien dooft het virus uit, maar een outbreak is ook een mogelijk scenario. We volgen het aantal zieken in ieder geval nauwgezet op en zijn klaar om de wachtpost te openen.”