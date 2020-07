Huis van Landschap en Kunst onthult bronzen replica van Zuid-Franse watervallen Emily Nees

03 juli 2020

17u02

Bron: Stad Genk 0 Genk Het Emile Van Dorenmuseum is een kunstwerk rijker. Het Genkse Huis van Landschap en Kunst heeft er zopas SAUDATET 1:1 ingehuldigd. Het gaat om een bronzen watersculptuur naar de hand van de Gentse kunstenaar Stijn Cole.

Het werk is een replica van de rotsbedding van de Zuid-Franse watervallen van Sautadet. De bronzen afdruk is gemaakt op ware grootte. Met dit werk legt Cole een mentale link met het Emile Van Dorenmuseum als Huis van Landschap en Kunst en het negentiende-eeuwse kunstenaarsoord Genk.

Omgekeerde beweging

“Zoals vroeger kunstenaars fragmenten van het Genkse landschap meenamen naar andere oorden – in potlood of verf, op papier of doek – maakt Cole met dit werk de omgekeerde beweging en brengt een stuk van een ander inspirerend landschap naar Genk”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V).

De bronzen rotsbedding ligt in de helling tussen Villa Le Coin Perdu, nu gekend als het Emile Van Dorenmuseum, en de Molenvijver. Het is die toen nog moerassige Molenvijver die Emile zo wist te bekoren. Het water dat over deze sculptuur zal stromen, verbindt Villa Le Coin Perdu mentaal opnieuw met de Molenvijver, die vandaag niet meer zichtbaar is vanop het terrein.