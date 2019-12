Hotel ZUID in Genk wint de prijs van Best Concept Hotel Lien Vande Kerkhof

03 december 2019

09u40 0 Genk HOTEL ZUID uit Genk is het BEST Hotel Concept 2019. Zaakvoerder Lidia Paletta en Noureddin Benali kregen de prestigieuze prijs uitgereikt in de Grand Casino van Knokke waar op maandagavond dertien prestigieuze VENUEZ hospitality awards werden uitgedeeld. Andere categorieën waren onder meer ‘Best Food & Drinks Concept’ en ‘Best Restaurant Design’.

De jury legde de nadruk op innovatie, stijl, goed ondernemerschap, groeipotentieel, prijs-kwaliteit en bovenal: uitmuntende service. In zijn rapport tekende de jury op dat het thuisgevoel van HOTEL ZUID, dat je overvalt en de focus op de natuur, de doorslag heeft gegeven. “Het buitengedeelte werd naar binnen getrokken op diverse manieren en dat werkt”, klinkt het. De jury was gecharmeerd door de Limburgse gastvrijheid die in alles uitstraalde. “Er is voldoende personeel, het ontbijt is uitgebreid en lekker en je kunt er gezellig in de bar blijven plakken. Niet hip, wel modern.”

De andere genomineerden waren: Hotel Riga (Antwerpen), Qbic Hotel (Brussel), NH Collection Antwerp Centre (Antwerpen), Park Inn by Radisson Antwerp Berchem (Antwerpen).