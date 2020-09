Horeca Vlaanderen houdt coronaproof vergadering in Thor Central: “We willen een duidelijk signaal geven” ENL

10u10 1 Genk Op een veilige manier vergaderen in een horecazaak? Dat kan volgens sectorfederatie Horeca Vlaanderen, die vandaag haar algemene vergadering houdt in Thor Central. Rekening houdend met de maximumregels komen ze er met 50 samen. “Deze belangrijke bijeenkomst in een veilige horecaomgeving kunnen organiseren, en daarmee ook de lokale horeca steunen, is een duidelijk signaal naar de mensen. Maak gebruik van de horeca in al haar facetten, hier verloopt alles veilig”, klinkt het.

Door de coronacrisis was Horeca Vlaanderen genoodzaakt om de algemene vergadering en voorzittersverkiezing van april uit te stellen. Nu het eindelijk kan plaatsvinden, is het voor de sectorfederatie dan ook een must om het te laten doorgaan in een vestiging met horeca en vergaderzalen. Zo viel de keuze al snel op Thor Central in Genk, onder het goedkeurend oog van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

Veerkrachtige sector

“De horeca heeft de voorbije maanden getoond dat het een veerkrachtige sector is”, zegt Demir. “Niet alleen de vele initiatieven, maar ook de maatregelen die genomen zijn om opnieuw op een veilige manier te kunnen werken, zijn daarvan het bewijs. Het is nog lang niet ‘business as usual’, en dat zal het misschien ook nooit meer worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat de horeca erin zal slagen om zich aan te passen aan het nieuwe normaal en ook deze crisis te boven te komen.”

De minister hoopt vandaag dan ook het goede voorbeeld te geven. “Deze belangrijke bijeenkomst in een veilige horecaomgeving kunnen organiseren, en daarmee ook de lokale horeca steunen, is een duidelijk signaal naar de mensen. Maak gebruik van de horeca in al haar facetten, hier verloopt alles veilig”, besluit ze.