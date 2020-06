Hoofdverdachten ontvoering van Genkse jongen vragen uitstel voor raadkamer: “Cliënt beweert dat hij onschuldig is” Marco Mariotti

05 juni 2020

De zes verdachten in de ontvoeringszaak van een 13-jarige Genkse jongen zijn vandaag voor de raadkamer moeten verschijnen. Door de coronamaatregelen gebeurde dat niet fysiek. Iedereen werd vertegenwoordigd door zijn advocaat. De twee broers L. uit Antwerpen ontkennen volgens hun raadsmannen elke betrokkenheid.



Vier van de zes verdachten - waaronder hoofdverdachte Khalid Bouloudo - vroegen uitstel. De raadkamer zal zich dinsdag opnieuw buigen over hun verdere aanhouding.

Meesters Walter Damen en Jan Keulen vertegenwoordigen de gebroeders L. uit Antwerpen. Zij vragen beiden de voorwaardelijke invrijheidstelling. “Mijn cliënt ontkent zijn volledig betrokkenheid", zegt meester Damen die Y.L. verdedigt. “We hopen dat de raadkamer onze vraag hierin volgt."

Nog volgens Damen is er momenteel geen link met terreur in het onderzoek. Enkel de strafregisters van de verdachten wijzen daarop. Meester Jan Keulen nam het op voor broer A.L.: “Er volgt een beslissing in de loop van de avond. Ik hoop op elektronisch toezicht voor mijn cliënt. Hij beweert dat hij onschuldig is in deze zaak."

De vier andere verdachten waaronder Khalid Bouloudo vragen voor uitstel. Hun advocaten willen eerst het dossier uitvoerig kunnen inzien vooraleer te pleiten. Zij krijgen uitstel tot dinsdag.