Honderden Genkse scholieren vieren einde examens met dagdisco: “Vóór 21 uur uitgedanst in bed!” Lien Vande Kerkhof

17 december 2019

20u40 16 Genk Vergeet een burger in de Quick, een namiddagje cinema, kuieren door Shopping 1 of urenlange gamesessies. Anno 2019 schudden Genkse scholieren hun heupen los in de dagdisco om het einde van de examens te vieren. De 19-jarige breinen achter dat vertier organiseren feestjes onder de noemer ‘Domage’ en kregen de uitbaters van Café Bij de Waerd een drietal jaar geleden zo gek om een dagdisco te faciliteren.

En of het een feestje was op dinsdagmiddag in de Stationstraat, waar honderden tieners het feest tot ruim voor de ingang van het café verderzetten. “Maar we maken goede afspraken”, verzekert Yano Stulens, een van de vijf organisatoren. “We organiseren een dagdisco met Kerstmis, Pasen en in juni, dit is al de achtste editie.”

In het verleden kregen de jongens wel eens klachten van omliggende handelaars, maar samen met jeugddienst bespraken ze hoe die overlast kon worden aangepakt. “Zo stonden er tijdens de eerste edities ongelofelijk veel fietsen, die de passage naar bepaalde panden verhinderden”, vervolgt Yano. “De zone voor de bank en de apotheek, tegenover het café, spannen we voortaan af met lint. En als er toch nog fietsen in de weg staan, verplaatsen we die zelf. Verder zorgen we voor genoeg vuilnisbakken om rondslingerend afval te voorkomen en proberen we een consequent alcoholbeleid te voeren. Er zijn aparte bandjes voor jongeren onder de 16, tussen de 16 en de 18 en 18-plussers. De medewerkers van het café kijken daar ook streng op toe.”

Hasselt

De mosterd haalden de jongens bij de buren in Hasselt. “Toen we zelf in het vierde middelbaar zaten, gingen we naar de dagdisco in de Koestal in Hasselt. Aanvankelijk amuseerden we ons daar rot, maar na enkele keren werden die evenementen te groot en kenden we amper nog mensen. ‘Waarom datzelfde idee niet in Genk introduceren?’, bedachten we. De keuze voor Café Bij de Waerd was niet meer dan logisch, daar komen onze leeftijdsgenoten nu eenmaal het liefst. De uitbaters doen heel veel moeite om jeugd aan te trekken door te stunten met pintjes aan democratische prijzen voor studenten en een toegankelijke sfeer te creëren. Er zijn in Genk maar weinig cafés met een dergelijke vibe.”

Domage

Onder de naam ‘Domage’ organiseerde Yano samen met Oliver Skondras, Gauthier Meyers, Robbe Roex en Max Rogiers al heel wat feestjes in Limburg. “In het verleden kozen we vaak voor evenementen in Hasselt, maar tegenwoordig gaan we steeds vaker voor onze ‘hometown’ Genk. We vinden het fijn om onze eigen vrienden, dicht bij huis, in hun feestbehoeften te voorzien.”

Rest de vraag waarom het concept ‘dagdisco’ zo onwaarschijnlijk populair is. “De meeste studenten zijn moe van al dat studeren en vroeg opstaan, maar willen toch de bloemetjes buitenzetten”, legt Yano uit. “Een dagdisco is tien keer leuker dan gewoon wat rondhangen in de stad. En zeg nu zelf: bestaat er een beter concept dan jongeren die voor negen uur ’s avonds moe, voldaan en uitgedanst hun bed inkruipen?”