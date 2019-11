Hoe reageert artistiek Genk op de culturele subsidiesloop? “Een ramp voor onze provincie!” Lien Vande Kerkhof

14 november 2019

11u57 0 Genk Terwijl de Vlaamse Ruit, die de cultuursteden Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven behelst, zijn kunstmiddelen ziet smelten als sneeuw voor de zon is het in Genk ook zoeken naar de vlokken die nog resten. “Limburg krijgt momenteel slechts 2,5 procent van het kunstendecreet toebedeeld”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels a(CD&V). “Een verdere afname is een ramp voor de kunst- en cultuurbeleving in onze provincie.”

“B-Classic, Flacc, CIAP, het Nieuwstedelijk,... stuk voor stuk Genkse cultuurinstanties en kunstorganisaties die hun budget zullen zien krimpen”, stelt schepen Nagels. “Straks komen zij wellicht aankloppen bij ons, als lokaal bestuur, terwijl ook wij het op onze beurt met minder moeten doen. Vlaanderen zou een hefboom moeten zijn, het is hun taak om te investeren in - Limburgs - artistieke talent.”

Voorstellingen of personeelsuitbreiding schrappen?

Minister-president alias minister van cultuur Jan Jambon doet het culturele subsidiebudget slinken van 6 tot wel 60 procent. Zakelijk directeur Kris Jannis van B-Classic, een organisatie die festivals, concerten en evenementen rond klassieke muziek organiseert, maakt een snelle rekensom. “Wij ontvangen een structurele projectsubsidie die na het verrekenen van die zes procent ongeveer 12.000 euro lager zal liggen. Hoe we dat gaan oplossen weten we nog niet: voorstellingen schrappen of afzien van onze geplande personeelsuitbreiding… Eender welke optie heeft een zware impact op onze werking. Maar nog dramatischer vind ik de hakbijl - van 60 procent - die in de projectsubsidies wordt gezet. Zonder dergelijke middelen zal de reputatie van onze Vlaamse podiumkunsten in het gedrang komen.”

Over die ‘Vlaamse’ reputatie is Eddie Guldolf, voormalig woordvoerder van LIKO en gepensioneerd stafmedewerker van C-mine, alvast ondubbelzinnig. “Het idee dat Jan Jambon ‘cultuur’ ziet als een instrument om de Vlaamse identiteit te versterken belachelijk”, meent Guldolf. “Er is absoluut geen nood aan die herdefinitie van ‘kunst’ tot Vlaamse cultuur. Kunst uit Vlaanderen is op dit moment toonaangevend in heel de wereld. Onze mensen zetten internationaal de bakens uit van de kunsten van de toekomst. Kijk maar naar Anne Teresa de Keersmaeker, een choreografe van wereldformaat. Ook zij begon ooit met projectsubsidies. We moeten trouwens af van dat woord, hé. Ik werkte jarenlang voor C-mine en wij spraken daar structureel over investeringen”, besluit het LIKO-lid.

C-mine cultuurcentrum

Veerle Van Bun, directeur van C-mine cultuurcentrum, ziet de toekomst somber in. “Hoewel C-mine cultuurcentrum ook kan rekenen op lokale middelen werken wij vaak samen met individuele kunstenaars en gezelschappen die uit de schaarse pot projectmiddelen lepelen. Het werd heel wat makers zo al moeilijk gemaakt: ondanks een goede beoordeling konden veel producties het voorbije jaar niet gemaakt worden. Ik maak mij dan ook grote zorgen over de vernieuwing in de sector. Zal jong talent in de toekomst nog de stap naar onze sector durven wagen?”

Gökhan Girginol en Georges Ocloo

Ook de twee Genkse theaterpoulains Georges Ocloo en Gökhan Girginol zetten in het verleden grote stappen dankzij projectsubsidies. “Vorig jaar maakten wij een Rap-Opera met podiumkunstenaar Georges. Hij schreef het scenario", zegt Jannis van B-Classic. “Een prachtig en succesvol project dat we alleen maar konden realiseren dankzij een projectsubsidie.”

“Eerlijk? Ik heb het al langer gehad met dat hele subsidielandschap”, klapt Gökhan Girginol uit de biecht. “De voorstelling die ik dit jaar wilde maken is afgekeurd. De beoordeling loopt dan ook uiterst subjectief. Wie bepaalt immers wat maatschappelijk relevant is? Ik weiger louter verkoopbare stukken te maken en mijn roots te verloochenen. Momenteel bewandel ik de balans tussen acteren en lesgeven: ik ben een nieuwe koers ingeslagen en volg een educatieve master aan het Ritcs. Aan mijn leerlingen vertel ik dat ze zichzelf als artiest geen keurslijf moeten laten aanmeten voor zogenaamd ‘succes’. In Genk wil ik trouwens ook werken aan een sociaal-artistieke werking: een plek waar geld niet centraal staat en solidaire artiesten samenkomen om theater en kunst te maken.”

Bokrijk

Minister Jan Jambon maakte wel 878.000 euro extra vrij voor cultureel erfgoed. Zo mag in Genk onder andere het domein Bokrijk langs de kassa passeren en plant de minister van Cultuur de Vlaamse geschiedenis te bevatten in een museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen, waarin volgens de minister ook veel aandacht naar Limburg zou gaan.