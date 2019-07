Het verhaal van de directeursvilla in Zwartberg Lien Vande Kerkhof

12 juli 2019

10u38 0 Genk Van directeursvilla van de steenkoolmijnen en de zoo tot het evoluerend kunstwerk LABIOMISTA van Koen Van Mechelen. Welke Genkenaar is niet geïntrigeerd door de geschiedenis van het vermaarde landgoed in Zwartberg? Heemkring Heidebloemke vertelt je vanaf morgen het volledige verhaal op de tweede verdieping van bibliotheek Genk.

“De villa leek wel voorbestemd om verbonden te zijn met dieren," vertelt Jef Habex, voorzitter van Heemkring Heidebloemke. De vereniging houdt de geschiedenis van Stad Genk al jarenlang in stand door publicaties in tijdsschriften en exposities. “Je ziet het aan de stenen gevel met fundamenten op basis van dieren. Die zijn gebaseerd op fabels van Jean de La Fointaine. En in het artistieke project van Koen Vanmechelen is de link met dieren natuurlijk ook héél expliciet. Maar deze tentoonstelling gaat vooral over de geschiedenis van de Limburgse zoo.” Jef Habex werkte op de cultuurdienst van de stad in de gloriejaren van de dierentuin. Hij onderhield een goed contact met mevrouw Wouters, de directeursvrouw, die hem een heleboel verhalen toevertrouwde. “Ik heb haar zelfs beloofd om daar ooit een boek over te schrijven," vertrouwt Jef ons toe. “Mevrouw Wouters was vaak verdrietig omdat de pers hen zo onheus behandelde. De familie was gek op al zijn dieren. Mevrouw Wouters hield zelfs zoveel van de oude dieren dat ze het niet over haar hart kreeg om afscheid te nemen. Die ‘overbevolking’ heeft hen wellicht op het einde de das omgedaan." Heemkring Heidebloemke deed een oproep aan iedereen uit Genk en omstreken om oude foto’s van hun belevenissen in de zoo te delen. “Daar zijn hele mooie beelden uit voortgekomen die je nu kan bewonderen in de Genkse bibliotheek. Mensen mogen trouwens nog altijd foto’s naar ons opsturen. De expositie loopt nog tot eind augustus.”