Het nieuwstedelijk trapt theatervoorstelling ‘Geel Hesje’ af in C-mine Emily Nees

01 oktober 2020

09u53 0 Genk Woensdagavond ging ‘Geel Hesje’ in première in het cultureelcentrum C-mine. De theatervoorstelling draait, zoals de naam al doet vermoeden, rond de gelijknamige protestbeweging die zich verzet tegen de stijging van de brandstofprijzen en andere levensmiddelen. De première vormt ook ineens de start van het nieuwe seizoen van het Vlaams theatergezelschap Het nieuwstedelijk.

Omstreeks 20.15 uur namen zo’n 200 theaterliefhebbers gisteren plaats in C-mine. Op de planning: ‘Geel Hesje’ van het gezelschap Het Nieuwstedelijk. Net zoals de andere voorstellingen, behandelt ook ‘Geel Hesje’ een maatschappelijk en actueel thema. Het verhaal gaat namelijk over de sociale protestbeweging, bekend als de gele hesjes, die onder meer de stijging van de brandstofprijzen en andere levensmiddelen aanklaagt. Na een bejubelde reeks van 20 uitverkochte openluchtvoorstellingen in Leuven, is het ook meteen het eerste theater in een zaal die doorgaat voor het theatergezelschap. De aftrap van het nieuwe seizoen dus.

Wie benieuwd is naar ‘Geel Hesje’, kan onder meer nog in Bilzen of Hasselt terecht. Meer informatie vind je op de website van Het nieuwstedelijk.