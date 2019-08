Het aanpalende pand van de Genkse bib leek jarenlang vervloekt. Maar toen kwam Kaatje van Krok... Lien Vande Kerkhof

20 augustus 2019

13u53 30 Genk Er leek wel een vloek te rusten op de handelsruimte in de Genkse bibliotheek. In één decennium wierpen maar liefst 4 uitbaters de handdoek in de ring. Merkwaardig: het ruime en lichte pand in het hartje van het stadscentrum leek namelijk alle troeven in huis te hebben om verlekkerde toeristen, shoppers en Genkenaren genoeglijk te laten tafelen. Maar dat was buiten onverschrokkken Kaatje Goyens (33) van Krok gerekend. “Mijn ouders verklaarden mij gek toen ik mijn interesse in het aanpalende pand van de bib liet blijken. ‘Waarom zou je je zo in je ongeluk storten?,’ reageerden ze onthutst.” Maar de jonge vrouw was vastbesloten: behekst of niet, dít was haar droompand. En ze moést en zou er gegarandeerd een succes van maken.

Het knusse zaakje van Kaatje in de Winterslagstraat, een lunchplek met creatieve variaties op de klassieke croque-monsieur, barstte vorig jaar uit haar voegen. ‘Op een dag werd ik opgebeld door mijn mama die op het stadsplein woont. “Kaatje, wat is er te doen hier tegenover? Voor welk evenement schuiven mensen in ‘s hemelsnaam in zulke ellenlange rijen aan?’ Bleek dat te gaan over mijn eigen klanten: stuk voor stuk mensen die in Krok wilden komen lunchen en geduldig hun beurt afwachtten.”

Jullie zitten nu meer dan een jaar in het pand van de bib en zaten daarvoor twee jaar in de Winterslagstraat. Wat was het kantelpunt van jullie succes?

“Of een concept meer is dan een hype merk je pas na een half jaar, wanneer het nieuwe er vanaf is. Maar ook na een maand of zeven bleven klanten toestromen. Toen onze rainbowpancakes in de Flair verschenen explodeerde de boel pas echt. Niet alleen Genkenaren, maar mensen van over heel Vlaanderen waren naast geïntrigeerd door die rainbowpancakes nieuwsgierig naar ons ‘croque’-recepten. Ik moest steeds meer potentiële klanten, en dus ook mogelijke winst, weigeren wegens ‘overbezetting’. Op den duur bleven trouwe ‘krokkers’ gewoon weg omdat ze niet meer op een plekje durfden hopen. ‘Hoog tijd om knopen door te hakken’, besloot ik.”

Even terug in de tijd: een restaurant op basis van croque monsieurs. Hoe kom je op zoiets?

Ik ben eigenlijk journalist van opleiding maar vond maar geen vaste job. Mijn vriend was destijds al kok en ook ik hunkerde naar wat stabiliteit. Zo belandde ik als persverantwoordelijke in de ambtenarij. Maar ik kon mijn creatieve ei daar niet kwijt en droomde steeds meer van mijn eigen ding: ik struinde dikwijls grote steden af met mijn notitieboekje in de hand - een tikkeltje beroepsmisvorming - om originele ideetjes van leuke eetzaakjes te noteren. Een eigen restaurantje beginnen klonk mij als muziek in de oren, ik moest alleen nog op zoek naar een origineel concept. ‘Een beetje edgy, maar ook niet té: toegankelijk voor iédere Genkenaar.’ Mijn dochters eten heel graag croque-monsieurs en ik had wel eens de gewoonte om daar extra ingrediënten tussen te gooien: een stuk tomaat of schel speciale ham. Mijn vriend, die intussen mijn echt echtgenoot geworden was, en ik besloten al lachend dat werkelijk alles tussen een croque past en dat we als dusdanig een croque-monsieurzaak moesten openen. Hij is toen meteen beginnen kokkerellen met restjes steak met peperroomsaus uit de koelkast. Én het croque-monsieur-toestel. We proefden, wisselden een blik uit en wisten vrijwel ogenblikkelijk dat we goud in handen hadden. Dat - overigens op veel wijn gestoelde - experiment was trouwens de voorloper van onze beroemde ‘Sergeant Pepper’: een croque met steak, ui, homemade pepersaus, kaas en tomaat.”

Je zat dus met een origineel idee. Maar hoe begin je aan de uitwerking?

“Via het Go for Business-traject van Unizo kon ik versneld van start gaan. Mijn omgeving dacht dat ik ze niet meer allemaal op een rijtje had toen ik een ‘veredelde tostizaak’ wilde beginnen in een oud potten- en pannenwinkeltje in de Winterslagstraat. Maar bij Unizo ging men gelukkig wél mee in het verhaal, al hadden ze daar nog nooit iemand begeleid die zo snel uit de startblokken wilde schieten. Binnen de drie maanden had ik mijn eigen restaurant. Het aanvankelijke plan? De klus in mijn eentje klaren. Ik zou zo’n twintig klanten per dag gelukkig maken met versgebakken croques. Maar al na een paar weken werd duidelijk dat ik de boel niet alleen gebolwerkt kreeg. Het moment waarop mijn man besliste fulltime in de zaak te komen meewerken was misschien wel de meest risicovolle beslissing die we ooit genomen hebben. We hadden immers een gezin te onderhouden. Maar we zijn erin gevlogen en bleven ten alle tijden scherp. Ook nadat we naar de bib verhuisden. Mijn man en ik zijn ondertussen uit elkaar en hij werkt ook niet meer mee in de zaak, maar het verwezenlijkte succes valt hem ook absoluut toe te schrijven.”

Van een minipandje in de Winterslagstraat naar gigantisch handelspand naast de bibliotheek. Hoe berekend was dat risico?

“Nadat uitbaters keer op keer bleken te falen in het opzet iets van dat beruchte pand te maken, besloot Stad Genk een soort van pop-up wedstrijd uit te schrijven. Jonge ondernemers mochten een voorstel indienen en maakten zo kans op een experiment van zes maanden. Ik sprong een gat in de lucht toen ik vernam dat wij de uitverkorenen waren. Intussen tekenden we overigens een vast contract voor drie jaar. Verder is wat wij doen, in al zijn eenvoud, ook gewoon uniek. Net zoals typische horecazaken bieden wij de klassiekers: een croque monsieur, een croque hawai en een croque madame. Maar zoals wij ze maken, maakt niemand ze. Zo kruidt niemand ter wereld de kaas voor tussen zijn croques. Wij wel. We gebruiken een overheerlijke kaasmix. En om luchtigheid te creëren gebruiken we geen schellen maar kleine blokjes hesp. Zo zit alles goed verspreid en eindigt je laatste hap niet - zoals iedereen wel eens tot zijn grote teleurstelling meemaakte - zonder ham. Verder zijn wij natuurlijk dol op experimenten. Op dit moment is de ‘krok met ballen’ bijvoorbeeld razend populair. Dat zijn croques op basis van pittige gehaktballen, verse tomatensaus en parzezaamcreme. Blijven vernieuwen is belangrijk: we proberen elke maand nieuwe verrassingen te introduceren. Maar Genk is geen Amsterdam: je kan er de kantjes niet hélemaal vanaf lopen, het moet laagdrempelig blijven. Eigenlijk wil ik vooral dat mensen zich bij het binnenkomen helemaal thuis voelen en dan - op het moment dat ze lekker op hun gemak neerzitten - beslissen om ‘eens iets anders te proberen’.”

Werken jullie samen met de buren van de bib?

“We hebben al veel aan elkaar, maar willen die samenwerking in de toekomst nog flink opdrijven. Momenteel doen wij bijvoorbeeld de catering voor het evenementenzaaltje in de biblitoheek en er worden plannen gesmeed over speciale kindergerechten tijdens de jeugdboekenweek. De bibliotheek van Genk zit nu trouwens in de running voor de titel ‘beste bib van Vlaanderen en Brussel’ en wij helpen de bib uiteraard met plezier naar die overwinning. Het bibliotheekpubliek is dan ook mijn gedroomd cliënteel. Even naar de bib gaan en lekker lunchen bij croque: dé ultieme familie-uitstap, toch?”

Tot slot: zijn er plannen om ook de rest van Vlaanderen te verblijden met smeuïge varianten op de croque-moniseur?

“Ondanks het uitdijende succes, blijf ik alert: personeelskosten bewaken is een grote uitdaging. Momenteel zijn er naast mezelf vier vaste werknemers in dienst en put ik uit een pool van zo’n 18 studenten en flexijobs. We mogen nooit vervallen in de gedachte dat het wel van vanzelf zal gaan. Maar het gaat inderdaad pas écht goed als je kan groeien. Zo hebben we nu al onze eigen foodtruck die erg in trek is op festivals. Ondertussen zijn we meer dan een jaar bezig in dit pand. Als de cijfers straks nog goed zijn dromen we van een tweede zaak in een andere provincie. Alleen zal de omvang iets bescheidener zijn. (lacht). Waarom ik van dit pand wel een succes wist te maken? Het concept! Niemand zit te wachten op de zoveelste identieke brasserie. Je moet uniek durven zijn. Én er keihard in geloven. Ik heb zelfs ‘krok madam’ op mijn arm laten tatoeëren.”