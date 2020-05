Heropstart donderdagmarkt zorgt voor drukte, zones tijdelijk afgesloten ENL

28 mei 2020

13u51 2 Genk Omstreeks 11.45 uur gingen alle ingangen van de donderdagmarkt dicht. Het dreigde er te druk te worden, waardoor men moest ingrijpen. Nog geen drie kwartier later mochten de toegekomen bezoekers de drie zones weer betreden.

De donderdagmarkt in Genk bracht heel wat mensen op de been. Om te vermijden dat de drukte zou ophopen, werden de ingangen van de drie zones tijdelijk even afgesloten. Dat liet burgemeester Wim Dries (CD&V) weten op zijn Facebookpagina. Zo’n drie kwartier later was het probleem van de baan.



