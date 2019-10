Heropleving van het Genkse station: Bruno’s Foodcorner neemt intrek in leegstaand pand Lien Vande Kerkhof

30 oktober 2019

15u07 0 Genk Het leegstaande pand in het station van Genk – waar 40 jaar lang Buffet Station gehuisvest was – krijgt een nieuwe invulling. Group Bruno pakt er begin 2020 uit met een variant van Bruno’s Foodcorner. Een naam hebben ze nog niet. “’Express’, ‘Take Away’ of toch maar ‘To Go’? We zijn er nog niet uit", aldus zaakvoerder Giuliano Bruno.

“In de Bruno’s Foodcorner aan het station van Genk zullen we een selectie aanbieden van onze best verkochte producten”, zegt Giuliano. “Een assortiment van de beste pizza’s, broodjes en koeken. We willen een hippe naam bedenken, we hebben nog eventjes tijd daarvoor.”

Testcase

Group Bruno wilt de compacte versie van Bruno’s Foodcorner in Genk uitspelen als testcase en bij succes verder uitbouwen. “We spelen verstandig in op de beperkte ruimte en het profiel van de bus- en treinreiziger”, vervolgt Giuliano. “Wie zijn trein moet halen, heeft geen tijd te verliezen. Alles zal dus in functie staan van dat krappe tijdsbestek. We zetten in op razendsnelle service en voorzien geen zitplaatsen maar statafeltjes voor mensen die toch eerst even binnen hun koffie willen opslurpen. Wie echt wilt, hoeft zelfs niet te wachten op zijn bestelling, maar reserveert zijn pizza gewoon via de app, een halfuurtje voor aankomst aan het station.”

In tegenstelling tot de foodcorners in de tankstations opent deze compacte variant niet dag en nacht zijn deuren. Wel plant Group Bruno rekening te houden met de vroege en late reizigers van de dag. “Naast een Panos en een Starbucks verschijnen er binnenkort dus misschien ook wel meer Bruno’s Foodcorners in het straatbeeld”, voorspelt Giuliano voorzichtig.

“Geen openbaar toilet”

De NMBS besloot recent nog de deuren van de stationtoiletten definitief te sluiten na klachten over te veel drugs, te veel seks en te veel vandalisme. “Eerst en vooral denk ik dat de komst van een Bruno’s Foodcorner een complete opwaardering betekent voor de stationsbuurt”, aldus Giuliano. “Onze ‘look and feel’ zal de omgeving een jonge en dynamische dimensie geven. Meer beweging betekent trouwens ook vanzelf toenemende sociale controle. Wij maken momenteel goede afspraken met de NMBS over praktische en technische dingen, maar met het sanitaire probleem hebben wij uiteraard niets te maken. Wij voorzien toiletten die onze klanten tegen betaling mogen gebruiken, maar we gaan absoluut geen openbare toiletten uitbaten.”

‘Mijn Zus en ik’

Voor wie zich ten slotte nog afvraagt welk lot de uitbaters van het Buffet Station na 40 jaar beschoren is, is er goed nieuws. “We zijn een nieuw lunchzaakje gestart in de Eindgracht achter het stadhuis”, zegt Kristel van der Hulst. “Met ‘Mijn Zus en ik’ nemen we een frisse start. Het contract van het Buffet Station verlengen, betekende een nieuw engagement voor minstens acht jaar. Een risico dat we niet meer durfden te nemen. Het hoofdstuk is afgesloten, zonder wrok. De formule van een Bruno’s Foodcorner sluit wellicht beter aan bij het profiel van de huidige – en gehaaste – reiziger.”