Heidefeesten strikt populaire Pukkelpopact ‘Radio Topkaas’ Lien Vande Kerkhof

20 augustus 2019

13u18 0 Genk Trouwe Pukkelpopgangers krijgen jaar na jaar maar niet genoeg van hun favoriete act alias ‘alle gekheid op een stokje’: Radio Topkaas. En voor wie er dit jaar niet bij kon zijn of al die foute muziek en hilariteit in zijn volle glorie wil overdoen is er goed nieuws: de dolle bende komt volgend weekend naar de Heidefeesten in Genk.

Radio Topkaas is een impro radioconcept dat vanuit een kleine caravan met gekke dj’s interactieve ambiance brengt. “We wilden eens iets anders proberen dan een gewone coverband,’ licht mede-organisator Koen Van Doninck toe. “Het idee is eigenlijk om de hele avond in het teken van één genre in te richten: ‘schlagerachtige muziek’. Radio Topkaas past in dat kader, maar is daarnaast ook ontzettend in trek bij de jeugd. Toen we de naam losten, kregen we een hoop positieve reacties binnen. We hopen met Radio Topkaas alle generaties te bekoren.”

Het Heidefeestencomité was dit jaar niet karig met het strikken van andere grote namen. “Ook Wim Soutaer, The Fools en Domino strijken neer op ons podium. Het thema van de 58ste editie is ‘Robin Hood’, kinderen kunnen dan ook katapult leren schieten. En er is een roofvogelshow en een volleybaltornooi!”