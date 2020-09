Heempark opent plantenasiel, waar rotte wortels en dorre blaadjes een tweede leven krijgen Emily Nees

23 september 2020

17u31 0 Genk Plantenliefhebbers, opgelet! Op 1 oktober opent het Genkse plantenasiel officieel de deuren in het Heempark. “Bedoeling is dat we gedoneerde plantjes met kwaaltjes eerst verzorgen. Eens gerecupereerd zijn, geven we ze op ter adoptie aan een schappelijke prijs.”

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Een calathea waarvan de bladeren bruin kleuren door de zon of een orchidee die verwelkt. “Ik ook hoor”, geeft Simon Spaepen (35) toe, initiatiefnemer van het Genkse plantenasiel dat binnenkort uit de startblokken schiet. “Als hobbyist ben ik allerhande kwaaltjes en hindernissen tegengekomen: beestjes, schimmels, planten die rotten door een te veel aan water… En dan is het vaak moeilijk om het juiste antwoord op je vraag op het internet te vinden. Websites spreken elkaar wel eens tegen.”

Ondertussen heeft Simon wel al heel wat ervaring met huiskamerplanten. “Ik heb er thuis tussen de 60 en de 70, waarvan ook een aantal tropische en unieke exemplaren. Mensen schrikken wel eens van hoeveel ik er heb, maar ze weten dat ze bij mij terechtkunnen. Ook vrienden en familieleden hebben al plantjes aan mij gegeven ter verzorging.”

Een plantje adopteren

Die zullen terechtkomen in het plantenasiel. “Sinds vorige week donderdag mogen mensen hun planten doneren aan de balie van het Heempark. En dat kunnen allerlei soorten planten met allerhande kwaaltjes zijn. Of simpelweg planten waar mensen niet meer voor kunnen zorgen, bijvoorbeeld door een verbouwing of een verhuis. Bedoeling is dat we die exemplaren eerst verzorgen. Zijn de wortels rot? Dan zal het toch een maand duren om de plant erbovenop te helpen. Als de plant daarentegen te weinig water en voeding heeft gekregen, dan kan die al na twee weken hersteld zijn. Eens de plant gerecupereerd is, geven we die op ter adoptie aan een schappelijke prijs van 2, 5 of 10 euro, zodat we onze onkosten kunnen vergoeden.

“We zullen de nieuwe eigenaar van de plant ook voldoende advies op maat geven. Op die manier hoop ik de kennis die ik heb opgedaan door te geven aan anderen.” Wie graag een kijkje neemt in het plantenasiel, kan er vanaf 1 oktober terecht.