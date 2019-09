Hasselaar maakt kunstwerkjes van oude stroomkasten in Genkse Molenstraat Marco Mariotti

15 september 2019

20u50 70 Genk Wie door Genk-centrum wandelt, moet al eens gepasseerd zijn door de opvallende ‘Meubel Boulevard’ of beter gezegd de Molenstraat. Hasselaar Michel Knapen transformeerde dertien stroomkasten naar evenveel kunstwerkjes. “Oude stroomkasten geven een straat vaak een lelijk zicht”, vindt Knapen, die zijn project wil doortrekken naar andere steden.

De Molenstraat in Genk staat sinds deze zomer niet zomaar plots vol ‘houten kasten’. Het zijn oude stroomcabines die ooit fungeerden voor de markt die er wekelijks stond. “Vandaag is heel die zone opgefrist via een project van de stad”, zegt Knapen. “Nieuwe zitbanken door Roel Vandebeek, een aangename sfeer, maar die stroomkasten verstoorden nog steeds het zicht.”

De kasten afbreken, bleek geen optie, dus liet Knapen zijn creativiteit erop los. Dat soortgelijke kasten worden beschilderd, is op zich niets nieuws, maar de designer ging nog een stap verder. “Ik wilde dat de kast een kast bleef. Alleen mooier. Afhankelijk van de vorm en het reliëf zocht ik naar mogelijkheden. Ik maakte een pak foto’s en ging aan de slag met het programma ‘photoshop’. Uiteindelijk lieten we alle kasten bestickeren met de bewerkte beelden, en het resultaat mag er wezen vind ik.”

Wasmachine

Sterker nog. Heel wat mensen menen een échte kast te zien. Of een open haard of zelfs een wasmachine. “Ik heb al anekdotes opgevangen van buurtbewoners die voor de grap zo’n kast verkocht kregen. Je moet goed kijken. De voorbijgangers vinden het leuk, moeten glimlachen, en de grijze look is weg.”

Als het van Knapen afhangt, wordt zijn project verder doorgetrokken naar andere steden. “Ik ken genoeg verouderde hoekjes in Hasselt waar dit idee ook kan werken.”