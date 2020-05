Hardleerse drugsdealer riskeert stevige celstraf : “vier keer gepakt maar hij bleef twee jaar lang gewoon verder doen” VCT

26 mei 2020

15u01 0 Genk Twee jaar lang bleef G.F. ( 22) uit Genk drugs dealen, hoewel hij tussen 2017 en 2019 tot vier maal toe tegen de lamp liep. Pas toen hij eenmaal in de cel belandde, draaide hij naar eigen zeggen een knop om. Hij riskeert 30 maanden cel.

“Het klopt dat ik fouten gemaakt heb en dat ik drugs verkocht heb,” gaf G.F. voor de strafrechter toe. Tussen 2017 en 2019 werd de twintiger tot viermaal toe door de politie betrapt met drugs en heel wat cash geld op zak. De zakjes of pakken drugs verstopte hij onder meer achter de dakbekleding van zijn voertuig of hij wierp ze uit de auto als hij gecontroleerd werd.

Leven gebeterd

“Wat mij vooral ook stoort is zijn gebrek aan medewerking,” benadrukte de aanklager. “Hij maakte het de politie moeilijk en wierp herhaaldelijk zijn gsm weg. Naast cannabis dealde hij ook xtc, ketamine en cocaïne.” Ze vorderde een celstraf van 30 maanden en een boete van 8.000 euro. Volgens zijn raadsman heeft G.F. zijn leven na zijn verblijf in de cel gebeterd. “Hij is sinds zijn vrijlating onafgebroken aan het werk geweest.” Hij vroeg een straf met uitstel. Vonnis op 23 juni.