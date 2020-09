Guido Brepoels (KRC Genk Ladies) “Binnen drie jaar willen we met de top in het vrouwenvoetbal kunnen wedijveren” Lucien Claessens

09 september 2020

14u29 0 Genk Het vrouwenvoetbal zit in de lift. Guido Brepoels wil KRC Genk Ladies in drie jaar tijd omvormen tot een volwaardig team dat kan wedijveren met de top in België. De 59-jarige Bilzenaar is meer dan gemotiveerd en gelooft in zijn project. De competitiestart was bemoedigend. Genk won de openingswedstrijd tegen nieuwkomer Charleroi en ging afgelopen weekend niet geheel onverwacht kopje onder bij grootmacht Club Brugge. “We trekken de kar van de jeugd. Dus gun ons nog wat tijd. Maar dat het project zal slagen, daar twijfel ik geen moment aan”, zegt Brepoels vastberaden.

Je start het het seizoen met een erg jonge kern. Wordt het een jaar dat alles mag en kan?

De Genkse kern is totaal vernieuwd. Van de ploeg van verleden seizoen zijn er dertien speelsters vertrokken. Ze werden vervangen door eigen jeugd en speelsters uit lagere reeksen. Tegen Charleroi speelden we met zeven meisjes beneden 19 jaar. Als je dan ook nog wint is dit een enorme opsteker. Het is niet onverwacht dat je een week later tegen een topteam als Club Brugge tekort schiet.”

Vorige week haalden jullie met Aline Zeler een icoon van het Belgisch vrouwenvoetbal in huis. Zij moet het jong geweld op het veld bijsturen?

“Aline Zeler is met 111 caps bij de Red Flames recordinternationale. Zij wordt op het veld de het verlengstuk van de trainer. Met haar ervaring moet ze een meerwaarde worden voor het team. Momenteel werkt ze hard aan haar fysieke paraatheid. Je moet weten dat ze twee jaar niet meer gespeeld heeft. Momenteel mist ze nog wedstrijdritme. Maar dat komt goed. Aline wordt sowieso een belangrijke schakel in ons drie jarenplan. Ze kan als geen ander de jongeren coachen en bijsturen.”

Hoe ver reien dit jaar jullie ambities?

“We gaan geen onmogelijke zaken vragen. De jongeren moeten ervaring opdoen en zich verder ontplooien. Voor een plaats in Play Off 1 is het te vroeg. Ploegen als Standard, Anderlecht, Gent, OHL en Brugge staan veel verder in hun ontwikkeling en steken er boven uit. Van de overige vijf ploegen willen we wel de maat nemen.”

De competitie werd in laatste instantie twee weken uitgesteld?

“De wedstrijd tegen AA Gent gaat inderdaad niet door. De Red Flames staan voor een uiterst belangrijke interlanden tegen Roemenië en Zwitserland met als inzet deelname aan het Europees Kampioenschap. Plaatsing zou voor het Belgisch vrouwenvoetbal een mijlpaal zijn. De Bond wil dat de Flames zich in de best mogelijke omstandigheden voorbereiden en plande een veertiendaagse stage. Vandaar. Ondertussen werken wij naar onze volgende opdracht toe. Op drie oktober reizen we naar Standard. En zoals je weet zijn dat steeds “vurige” wedstrijden”, knipoogt Brepoels.