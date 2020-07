Grootste markt van Limburg opnieuw voltallig Emily Nees

08 juli 2020

15u33 5 Genk De donderdagmarkt, die plaatsvindt in het centrum van Genk, telt vanaf morgen opnieuw 146 kramen. Dat bevestigt schepen Toon Vandeurzen (CD&V). “We behouden de opdeling in drie zones en vullen die aan met kramen.”

Goed nieuws: deze week zullen alle standen opnieuw aanwezig zijn op de donderdagmarkt. Het gaat om 146 kramen om precies te zijn. Genk is daarmee een laatkomer, want sinds vorige week woensdag mag men opnieuw op volle kracht draaien. “Omdat de veiligheidsregels blijven gelden, is er natuurlijk een grote impact op de organisatie. Meerdere scenario’s worden bekeken”, klonk het toen bij Stad Genk.

Tijdens een bijeenkomst van het schepencollege werd uiteindelijk de knoop doorgehakt. “We behouden de opdeling in drie zones en vullen die aan met kramen”, laat schepen Toon Vandeurzen (CD&V) weten. De geldende veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van kracht.