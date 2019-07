Grondstalen van AFF-festivalgangers houden

geen risico’s in voor het telen van groenten “De tomaten in m’n moestuin staan er goed bij” LXB

11 juli 2019

12u00 0 Genk Vanaf het ontstaan van AFF, een alternatief muziekfestival in Genk dat traditioneel tijdens het eerste weekend van augustus doorgaat, voeren de organisatoren het groene en duurzame hoog in het vaandel. Dat bleek ook toen ze vorig jaar aan de festivalgangers een oproep deden om een bokaal of een zakje met grond uit hun eigen tuin of buurt mee te brengen. Welgeteld werden 140 stalen grond uit héél Limburg binnengebracht. “Het was een actie om mensen bewust te maken van hoe (on) zuiver de grond is”, zegt Lennart Janssen, voorzitter van het AFF-festival.

Grondanalyses

“We zochten naar een oer-aarde waarop we gezonde groenten konden telen. We wilden nagaan of de grond voldoende zuiver was om prei, salade, komkommers en andere groenen te kweken”, vervolgt hij. We zijn nu een goed jaar later en de resultaten van het onderzoek van de uiteenlopende stalen grond - daar zat leem, klei, zand, klei en andere grondsoorten bij - zijn bekend. “De onderzochte stalen zijn niet bepaald maagdelijk proper (lees, zo werd het letterlijk omschreven in het verslag van het labo) maar ze zijn ook niet van die aard dat het verboden is om op met de grondstalen groenten te telen”, legt Lennart Janssen uit.

Gezonde tomaten

“Er zaten zware metalen in en PAX (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ze komen vrij bij ontbinding en verbranding van afval”, vult hij aan. “Alleen, de richtwaarden van deze stoffen waren lichtjes overschreden. In geen enkel staal ging het om (te) hoge concentraties die gevaarlijk zouden zijn voor de gezondheid van mens en dier. De stalen houden helemaal geen risico’s in voor de gezondheid.” Na analyses van de stalen kwamen de bokalen en zakjes grond terug naar AFF. “We hebben alle stalen op één hoop gegooid en gemengd”, verklaart Lennart Janssen. “En we hebben de grond onder drie leden van het bestuur verdeeld.” Lennart heeft in z’n deel van de gemengde grond tomaten geplant. “Ze staan er goed bij, ik hoop ze in de week voor aanvang van het festival te oogsten. Een collega van hem kweekt pompoenen in de grond, en een derde heeft kruiden gezaaid. “Tijdens het festival gaan de kookouders soep maken van de pompoenen, en we gebruiken tomaten om slaatjes mee te maken.”

Het milieu

Al twaalf jaar, zolang bestaat AFF, neemt de organisatie milieuvriendelijke initiatieven die zorgen voor een kleine ecologische voetafdruk en een beter maar ook schoner milieu. Zo mogen bezoekers gratis naar het festival als ze drie batterijen meebrengen. “Met het geld van de ingeleverde batterijen krijgen we van Bebat (die de batterijen ophaalt) geld dat we overmaken aan Natuurpunt die hiermee bomen heeft aangeplant en stukken bos gekocht”, aldus Lennart Janssen. “Vanaf dag één, en als eerste festival in Vlaanderen, gebruiken we herbruikbare bekers. Verder draait de tap aan de toog op stroom van zonnepanelen. We stimuleren bezoekers om met de fiets naar het festival te komen. En nu denken we er zelfs aan om een fietsroute van 12, 5 kilometer uit te stippelen die langs en door de bossen gaan die met geld van de festivalgangers en partners werden geplant.”