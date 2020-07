Groeten uit Genk-Facebookpost wordt gedeeld tot in het buitenland Emily Nees

22 juli 2020

11u32 0 Genk De foto die Stad Genk op Facebook deelde, met de groeten uit Genk, gaat de wereld rond. Zo hebben onder meer mensen uit de VS, Finland, China en Australië het bericht gedeeld. “Dat is voor ons heel leuk om te zien”, klinkt het.

De dienst Communicatie en Marketing van Stad Genk heeft onlangs een foto gedeeld op Facebook, waarop een muurschildering van Easy Writers Collective te zien is in de Vennestraat. ‘Groeten uit Genk’ staat erop te lezen. “Met dit initiatief willen we tonen dat je op een veilige en warme wijze contact kan houden met familie, vrienden en kennissen”, klinkt het bij het team.

VS en China

“We hadden eigenlijk gehoopt dat we de groeten uit Genk konden doen in heel België. Al snel begonnen mensen vrienden uit het buitenland te taggen. We zijn daarom ook bijzonder fier dat we het bericht met behulp van de Genkenaren de wereld kunnen laten rondgaan.” Zo verscheen het bericht al op het profiel van personen die in de VS, Nederland, Duitsland, Peru, Australië, Finland of China wonen. “Dat is voor ons als stad heel leuk om te zien.”

Wie zelf ook graag het bericht deelt, kan dat nog doen. De post staat vastgepind bovenaan de Facebookpagina van Stad Genk.