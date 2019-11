Gesponsorde inhoud Groepsaankoop everzwijnenraster gaat vandaag van start Lien Vande Kerkhof

25 november 2019

11u33 0 Genk Wie everzwijnen uit zijn tuin wil weren kan vanaf vandaag wildrasters bestellen aan een verlaagde prijs. Stad Genk besliste enkele weken geleden over te gaan tot een groepsaankoop voor wildraster. Na een aanbestedingsprocedure gaat het stadsbestuur nu voor deze groepsaankoop in zee met Garden Center ‘T’ uit Genk.

Met een wildraster kun je het binnendringen van de wilde zwijnen in je tuin voorkomen. Bovendien is een vergoeding na schade door everzwijnen alleen mogelijk als je kunt aantonen dat je preventieve maatregelen genomen hebt. Genkenaren kunnen vanaf vandaag twee weken lang kiezen tussen twee formules. Zo is er een pakket voor een afstand van 25 meter. Daartoe behoren draad, palen en duurzame bevestiging. Kostprijs 175 euro, inclusief BTW. Je kan de materialen ook per eenheid aankopen.

Zondag 8 december

De periode voor de groepsaankoopactie loopt van maandag 25 november 2019 tot en met zondag 8 december 2019. Tijdens deze periode kunnen Genkenaren hun bestelling aan de stad Genk doorgeven via het inschrijfformulier op de website van de stad. Na de inschrijfperiode geeft de stad het overzicht van de bestellingen door aan Garden Center ‘T’, die de bestelling verder afhandelt.