Groene Genkenaren in de bloemetjes Lien Vande Kerkhof

19 september 2019

13u54 0 Genk Aanstaande zondag worden alle Genkenaren die dit jaar meegeholpen hebben aan om Genk te vegroenen en te bebloemen gevierd. Op het Bloei-feest In de Limburghal, vroeger gekend als het Bekroningsfeest, worden ze letterlijk in de bloemetjes gezet.

312 personen hebben zich ingeschreven. 246 van hen ontvangen een bronzen, zilveren of gouden getuigschrift, met felicitaties van het stadsbestuur voor hun werk in hun tuin en dus hun bijdrage aan een bloeiende stad. De ‘gouden laureaten’ maken we rond 15.30 uur bekend.

Bloem van het jaar 2020

Rond 16.45 uur wordt ook de bloem van het jaar 2020 bekendgemaakt. De strijd gaat tussen de Gypsophila (gipskruid), de Impatiens (vlijtig liesje) en de Viola (viooltje).

Zondag 22 september 2019 in Limburghal Genk, van 14 tot 17 uur