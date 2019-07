Groene energie voor volleybalclub KVCR WARA Genk: de minister van energie huldigt grote zonne-installatie in Lien Vande Kerkhof

24 juli 2019

16u40 0 Genk “Bij volleybalclub KVCR Wara in Genk krijgt iedereen, jong én oud, de kans om te participeren en kennis te maken met de productie van groene stroom.” De lovende woorden van minister van Energie Lydia Peeters na de officiële inhuldiging van de door Luminus geïnstalleerde zonnepaneleninstallatie op het dak van de Genkse club.

Naast de minister was ook Genkse burgemeester Wim Dries van de partij. Spelers, supporters leden en buurtbewoners van de club konden via een zonnedelenproject mee investeren in de groene energie voor hun eigen sporthal.



129 zonnepanelen

Luminus installeerde 129 zonnepanelen op het dak van de Eurassurhal in Genk. Het bedrijf deed dat in samenwerking met Insaver, een dochterbedrijf van Luminus uit Houthalen-Helchteren gespecialiseerd in zonnepanelen en isolatie, en de joint Venture Power2Green die samen met de verzekeringsmaatschappij Integrale werd opgericht voor de financiering en de uitbating van zonnepanelenprojecten. De installatie is goed voor zo’n 36 kWp en zal jaarlijks ongeveer 35.000 kWh groene energie produceren, wat zorgt voor een besparing van ongeveer 8,5 ton CO2 per jaar. De stroom die door de zonnepanelen wordt geproduceerd zal gebruikt worden voor de sporthal en de cafetaria.



Mee-investeren

Luminus en het bestuur van KVCR Wara Genk boden de leden én alle inwoners van Genk de kans om vanaf het bedrag van 35 euro via Power2Green* en het crowdfunding-platform mozzeno mee te investeren in de zonnepanelen. Paul Molemans, voorzitter van KVCR Wara Genk, was meteen enthousiast over het voorstel. Naast het verkleinen van hun ecologische voetafdruk daalt ook hun energiefactuur. ”Door mee te investeren, genieten de leden van KVCR Wara nu een mooi rendement én beoefenen ze hun favoriete hobby uit in een sporthal die voorzien wordt van duurzame energie.” Volgens burgemeester Wim Dries is energie delen het nieuwe hebben. “Stad Genk ondertekende in december 2017 het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Als we onze CO2-uitstoot willen verminderen zal dat ook moeten met de inzet van hernieuwbare energie. uitstoot willen verminderen zal dat ook moeten met de inzet van hernieuwbare energie. Bovenal is de zonne-installatie een mooi voorbeeld van Samen Stad Maken. Ze sluit nauw aan bij het DNA van onze stad: samen problemen aanpakken.” De burgemeester bracht zijn felicitaties over aan de club en al de participanten.