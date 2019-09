Graven op perk B2 in Waterschei verdwijnen begin 2020 Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

16u19 0 Genk Begin 2020 start de stad Genk met de effectieve ontruiming van perk B2 op de begraafplaats in Waterschei, die een jaar geleden werd aangekondigd. Nabestaanden hebben nog tot 31 oktober de tijd om maatregelen te treffen mochten ze het graf op een of andere manier willen behouden.

Perk B2 op de begraafplaats van Waterschei is een perk waar in de volksmond ‘gratis’ of ‘in de rij’ begraven wordt. Omdat de wettelijke ‘grafrust’ slechts tien jaar geldig is, paste de Genkse gemeenteraad dat tijdsbestek aan. In Genk worden dergelijke perken als bijgevolg nooit vroeger dan 20 jaar nadat de laatste overledenen er begraven werd, ontruimd. Maar die periode is op perk B2 in Waterschei ondertussen ruim verstreken.

Nabestaanden die een graf willen behouden, kunnen opteren voor een herbegraving op een ander perk. Gaat het om een crematie, dan kunnen de nabestaanden kiezen voor de bijzetting in een columbarium of begraving in het urnenveld of uitstrooiing of thuisbewaring. De opties zijn echter niet voor iedereen weggelegd, gezien er een aanzienlijk kostenplaatje aan verbonden is.

