Gratis parkeeruurtje in Genk wordt uitgesteld. “Procedurefout buiten onze wil." Lien Vande Kerkhof

31 december 2019

17u31 0 Genk Door een vergeten elektronische handtekening wordt het plan om in Genk centrum en in de grotere handelsstaten één uur gratis te kunnen parkeren uitgesteld. Normaal zou de nieuwe regeling op 1 januari in werking treden. Het Genker kwartiertje blijft voorlopig van kracht, hoewel er al een tijdje geen nieuwe ‘Genkerkwartier’-schijven meer te krijgen zijn aan de snelbalie in het stadhuis.

Om het mensen eenvoudiger te maken en handelskernen een impuls te geven kondigde het Genkse stadsbestuur in juni aan dat bezoekers vanaf 1 januari gratis kunnen parkeren in Genk-centrum, de Vennestraat, de Stalenstraat en de Hoevenzavellaan. “Dat plan wordt voor alle duidelijk niet van tafel geschoven”, stelt schepen van van Economie en Toerisme Toon Vandeurzen. “Maar er is buiten onze wil een fout in de procedure geslopen. Om het nieuwe parkeersysteem in de praktijk uit te rollen werd er een aanbesteding geschreven. De partij die inschreef op deze aanbesteding maakte evenwel een procedurefout en vergat te handtekenen waardoor het stadsbestuur de opdracht niet kon gunnen. We hopen dat de nieuwe regeling ten laatste in de maand mei kan ingaan.”

Genkerkwartiertje wordt overbodig

De bedoeling van het nieuwe parkeerplan, dat nu enkele maanden vertraging oploopt, is dat je bovengronds in Genk-centrum of in één van de handelsstraten één uur gratis kunt parkeren. Wil je een halfuurtje langer blijven, dan wordt het duurder dan voordien: in het centrum betaal je 2,5 euro in de handelsstraten 1 euro tussen 9 en 18 uur doorlopend. Wil je in het centrum langer staan dan anderhalf uur, dan parkeer je dus best in één van de parkeergarages of op één van de gratis parkings aan de rand van het stadscentrum. Parkeer je te lang of neem je een plaats voor vergunninghouders in, dan betaal je 25 euro voor een volledige dag. Na invoering van het nieuws systeem wordt het gebruik van het Genkerkwartiertje al vanzelfsprekend overbodig.