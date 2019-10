Gratis ontbijten in Genk op de Dag van de Jeugdbeweging Lien Vande Kerkhof

10u33 3 Genk Voor dag en dauw (lees: voor de schoolbel gaat) roept de Genkse Jeugdraad alle leden van de jeugdbeweging op om gratis te komen ontbijten op het Stadsplein. Zit jij bij een jeugdbeweging en ben je er trots op? Trek dan je uniform en kom smullen met je conculega’s van de Chiro of de scouts.

“Om 7 uur staan we klaar om donuts, koffiekoeken, fruit en andere lekkernijen uit te delen”, zegt voorzitter van de Jeugdraad Celine De Pauw. “Extra leuk is dat we iedereen dit jaar van zijn of haar ochtendhumeur afhelpen met een springkasteel. En wie helemaal wakker is kan een wedstrijdje op de stormbaan aangaan met een medelid of iemand van een andere jeugdvereniging.” Genkse leerkrachten en medeleerlingen die niet bij een jeugdbeweging zitten zijn bij deze dus gewaarschuwd voor een bende uitgelaten, dolgedraaide en op suikerige donuts terende groep scholieren op vrijdagvoormiddag.