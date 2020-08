Gouverneur vernietigt raadsbesluit toewijzing grond aan Group GL, dossier ligt opnieuw op tafel ENL

18 augustus 2020

10u41 2 Genk Jan Bergmans (N-VA) diende eind mei een klacht in tegen de gemeenteraadsbeslissing over de verkoop van grond aan projectontwikkelaar Group GL. Volgens het raadslid was er sprake van belangenvermenging. Het stadsbestuur van Genk neemt nu kennis van de vernietiging van de gemeenteraadsbeslissing en heeft beslist om het dossier terug voor te leggen aan de gemeenteraad van 16 september 2020.

Op 19 mei besliste de Genkse gemeenteraad over de toewijzing van een stuk projectgrond aan projectontwikkelaar Group GL, die op zijn beurt de tijdelijke vereniging Bel – Dhoore-Vanweert Architecten zou aanstellen als ontwerper. De toewijzing gebeurde op basis van een procedure waarin de dossiers van vijf kandidaten werden beoordeeld en waar Group GL als eerst gerangschikte indiener uitkwam.

De beoordeling gebeurde door een selectiecommissie waarin, naast de verantwoordelijke stedelijke ambtenaren en een externe expert, ook bevoegd schepen Michaël Dhoore (CD&V) zetelde. Dhoore was ook aanwezig bij de beraadslagingen en het beslissingsmoment van de gemeenteraad.

Klacht

Raadslid Jan Bergmans (N-VA) was er niet over te speken en diende klacht in tegen de beslissing. Er werd gesteld dat de wet op de overheidsopdrachten - art. 27 en 50 van het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur - niet correct zou zijn toegepast en dat er sprake was van belangenvermenging. Gezien de wet op de overheidsopdrachten in deze procedure niet van toepassing is, kan er van een overtreding ook geen sprake zijn. De procedure zou op dat vlak dus correct verlopen zijn.

Wat betreft het tweede aspect van de klacht, bepaalt artikel 27 van het decreet dat het voor een raadslid verboden is om deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, bijvoorbeeld als bloed- of aanverwant.

Aangezien Wim Dhoore - één van de architecten - een familiale band heeft met schepen Michaël Dhoore, heeft de gouverneur geoordeeld dat het raadsbesluit moet vernietigd worden. Maandag 17 augustus werd het stadsbestuur hiervan op de hoogte gebracht.

Inschattingsfout

“Eerst en vooral willen we benadrukken dat er van enige beïnvloeding door schepen Dhoore absoluut geen sprake is geweest”, reageert burgemeester Wim Dries (CD&V). “De kandidaturen zijn op basis van objectieve criteria beoordeeld door een deskundige jury. Het juryverslag is daarop voorgelegd aan het schepencollege en de raad, die de jury volgden in zijn voorstel van toewijzing.”

We gaan de deontologische code voor mandatarissen aanscherpen om te voorkomen dat dit soort fouten in de toekomst nog kan gebeuren Burgemeester Wim Dries (CD&V)

“Wel erkennen we dat we hier een inschattingsfout gemaakt hebben. We gingen ervan uit dat artikel 27 niet van toepassing was omdat de gunning gebeurde aan Group GL en de architecten dus niet rechtstreeks door de stad beopdracht werden. Dat blijkt niet zo te zijn. We gaan dan ook de deontologische code voor mandatarissen aanscherpen om te voorkomen dat dit soort fouten in de toekomst nog kan gebeuren.”

Wat gebeurt er nu met het dossier? De gouverneur stelt de aanwezigheid van de schepen bij de beslissing van de gemeenteraad in vraag, niet de voorafgaande procedure op zich. “Daarom hebben we beslist het dossier opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad van 16 september 2020, met als voorstel het project toe te wijzen aan Group GL. Schepen Michaël Dhoore zal uiteraard niet deelnemen aan de bespreking en stemming van het dossier.”