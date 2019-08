Goeie jongens verenigt Genk op Pukkelpop. “Dit is nog maar het begin.” Lien Vande Kerkhof

18 augustus 2019

14u45 0 Genk “Wij zijn van de cité,” scandeert een uitgelaten menigte vooraan in de Marquee. Maar alleen uit de zogenaamde ‘arbeiders- en migrantenwijken’ komt het talrijk aanwezige publiek voor ‘Goeie Jongens’ - een verzameling Genkse hiphoppers - al lang niet meer. “Tien jaar geleden werd er, ook nog in Genk, wel eens snaaks gedaan over Genkse hiphop. Maar de critici van weleer staan vandaag op de eerste rij. Wij maken respectabele muziek voor alle Genkenaren: van Zwartberg tot de Molenblok.” De goede jongens staan scherp én gloeien na. “Wat een show,” glundert het collectief. “Héél Genk stond in het publiek te joelen en stuiteren. We hadden nooit durven dromen dat dit zo’n succes zou worden. En weet je wat het beste is? Dit is nog maar het begin...”

Hoewel dat de waarheid een tikkeltje oneer aandoet: de Genkse hiphop-scene blaast weldra 20 kaarsjes uit. “De pioniers van de hiphop-hype in de onze mijnstad? Zio ion, don luca . Kanabio , MC Black en Il maggo peppe die destijds schitterden als de ODC-band, vormen de bakermat van het genre.” De jongens surften destijds mee op de hiphop-hype die uit de jaren negentig verrees. “Wu-Tang Clan, Eminem, 2Pac, Dr. Dre,... stuk voor stuk idolen uit dat tijdperk. De OCD-band, indertijd jonge tieners, imiteerden hun muzikale helden en rapten in het Engels. Maar de creatieve geesten putten al snel inspiratie uit hun eigen leefwereld: de Genkse cité. ‘Dus waarom dan ook geen teksten schrijven in onze eigen spreektaal?’ kwam snel op als gedachte. “In Nederland doen ze dat tenslotte ook.” Het eerste Genkse rapnummer kreeg de titel ‘Vwala’. And the rest is history.”

“Wa maken?!”

Al liep die geschiedenis ook weer niet helemaal van een leien dakje. “Tourist LeMC en Zwangere Guy scoren momenteel hoge toppen. Soms lijkt het wel alsof Vlamingen meer open staan voor het Brusselse of Antwerpse taaltje. Maar die façade willen wij doorbreken. Het heeft tijd gekost om ‘Genks’ als taal op de kaart te zetten, maar momenteel gaat het hard.” Een lesje Genk aan de rest van Vlaanderen in één simpele zin? “‘Wa make?! Dat kent toch iedereen? Het is Don Luca, een van de goeie jongens, die deze - ondertussen tot een levensspreuk uitgegroeide - zin heeft groot gemaakt. De Genkse citétaal zit vol dergelijke verrassingen die bij een groot publiek kunnen aanslaan en over de muziekteksten wordt vaak goed nagedacht. Meestal vér weg van de clichés à la ‘bitch’ and ‘motherfucker’. We dagen iedereen uit om eens geconcentreerd een tekst te beluisteren. Wij willen ons met dit muziekgenre niet vastpinnen op het lokale.”

Zwart Goud

Een kleine steekproef: achteraan de menigte staan Lien Geeraerts en Fran Dela Ruelle uit Nijlen (Antwerpen). ‘Zwart goud’ galmt door de boxen, maar wat dat betekent weten de jongedames niet meteen. Tot we hen aan het mijnwerkersverleden van Genk doen herinneren. “Ach natuurlijk,” knikken ze. “Wij liepen hier toevallig voorbij en vonden het heerlijk klinken. In de buurt van Nijlen bestaat die rapcultuur eigenlijk niet. Of wij denken dat Genkse rap ook in Antwerpen kan aanslaan? Absoluut. Wij kunnen dat Limburgse citétaaltje wel smaken.”

Maar het gros van het publiek is Genks. “Iedereen die authentiek Genks is kan een Goeie Jongen worden. Of je nu Belgische, Turkse, Marokkaanse of Griekse roots hebt en en ongeacht je leeftijd. De tweede generatie is al lang aan zet." Toegegeven: het enthousiasme en het samenhorigheidsgevoel werkt zo aanstekelijk dat de belangrijkste vraag bijna achterwege wordt gelaten. Waarom is deze vrolijkheid in hemelsnaam een exlusieve grote mannenshow? Maar dat laten de Goeie Jongens zich niet zomaar zeggen. “We zouden het werkelijk fantastisch vinden als meisjes met ons zouden meedoen. Hoe sneller we daar werk van kunnen maken hoe beter: we geloven écht dat er ook veel Genks vrouwelijk hiphoptalent bestaat. Deze ervaring was grandioos en we willen die delen. Laat die Goeie Meisjes maar komen!”