Goeie jongens treden op voor uitverkochte Muziekodroom Lien Vande Kerkhof

14 november 2019

08u07 0 Genk “We brengen de cité naar Hasselt, dan heeft Hasselt ‘hét’ eindelijk echt.” Vrijdag treden de Goeie Jongens uit Genk op voor een uitverkochte Muziekodroom. Met 650 dolgedraaide fans wordt 20 jaar Genkse hiphop een laatste keer waardig gevierd.

“En of er hard gewerkt is aan deze show”, zegt manager Arnaud Wolters. “Onze Genkse hiphophelden treden deze keer op met een live band. Natuurlijk komen alle vaste waarden - ‘originators’ en het nieuwe talent aan bod: van Tiewai en ODC tot Chaz & Djalu en Aria. Jonge wolf Rian Snoeks neemt het voorprogramma voor zijn rekening en Johnny September & Explore presenteren de menigte een stevige afterparty.”

Het Genkse hiphopcollectief zette in juni nog Genk on Stage op stelten en brak in augustus de Marquee van Pukkelpop af. “Maar dit wordt de kers op de taart", besluit Arnaud.