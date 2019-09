Goederentrein rijdt drie everzwijnen dood Lien Vande Kerkhof

12 september 2019

15u06 1 Genk In Genk heeft een goederentrein donderdagochtend drie everzwijnen aangereden. Ter plekke bleken twee beesten al overleden. Voor het derde dier dat nog leefde werden medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabeek opgeroepen. “We hebben het levende everzwijn opgehaald en proberen te verzorgen. Zijn achterlijf was helemaal verlamd. Maar het was helaas een verloren strijd: het beest had zoveel pijn dat we hem moesten laten inslapen”, zeg Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum.

Voor het eerste paar everzwijnen kwam alle hulp te laat. “Hoewel de trein onbeschadigd bleef, was het wel een heftige botsing: de dieren werden in verschillende stukken gescheurd. Het derde everzwijn kon zijn achterpoten niet meer bewegen. Omdat hij zoveel pijn had en hij zich in het nauw gedreven voelde, liet hij zich niet gemakkelijk vangen. We konden helaas niks meer voor het dier doen en hebben hem uit zijn lijden verlost.”

Het lijkt wel dat er de laatste tijd meer berichten in het nieuws verschijnen over everzwijnen: van ongelukken tot overlast. “Dat het volop oogstseizoen is, zou daarvoor een mogelijke verklaring kunnen zijn”, zegt Thoelen. “Waar dieren zich vaak een hele zomer lang op bepaalde vlaktes en velden bevonden, moeten ze nu plaatsmaken voor oogstende en maaiende landbouwers. Ze verspreiden zich sneller en vaker en komen zo bijvoorbeeld terecht in woonwijken of in de buurt van wegen. In dit specifieke geval ging het wel over een spoorweg middenin everzwijnengebied.”