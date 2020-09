Goed nieuws: parkeerautomaten werken weer Emily Nees

30 september 2020

13u13 1 Genk Sinds vanochtend functioneren de parkeerautomaten in Genk weer. Het bedrijf Optimal Parking Control (OPC) voert in opdracht van de Stad Genk dus opnieuw controles uit.

Wie dinsdag parkeerde in Genk, heeft het misschien wel opgemerkt: de parkeerautomaten functioneerden tijdelijk niet naar behoren. “Er is dan ook een connectieprobleem”, meldde Stad Genk op de eigen Facebookpagina. Gevolg: “OPC zal daarom de hele dag niet controleren in de betaalzones. Er wordt alleen gecontroleerd in de blauwe zones.”

Sinds vanmorgen is het probleem van de baan. “Vergeet dus niet je nummerplaat te registreren via de app, door een sms te sturen of via de parkeerautomaat.” Meer info? Check de website van de Stad Genk.