Goed 15.000 mensen op de eerste dag

Genk on Stage met Ibe als uitschieter LXB

28 juni 2019

12u00 0 Genk Vanavond kwamen naar schatting 15.000 mensen naar Genk on Stage, het gratis stadsfestival dat drie dagen Genk doet baden in muziek en ambiance. Het waren er een kleine 5.000 minder dan de eerste dag van het muziekfestival vorig jaar. De hitte zat daar voor iets tussen. Genk on Stage kwam de eerste uren eerder traag op gang. Toen werden in de binnenstad nog 28 graden gemeten. Maar naargelang de avond vorderde en de temperaturen draaglijker werden en aangenaam aanvoelden, groeide het aantal bezoekers.

Volle pleinen

Waar de pleinen op Genk on Stage eerder op de avond nog veel open plekken toonden, was dat vanaf 22 uur veel minder het geval. Meer nog, de pleiner liepen snel vol. Dat was het geval toen Lauro Tesoro op het hoofdpodium aan het plein voor het stadhuis optrad. De spring-in-het-veld kon het publiek bekoren, niet enkel door haar zangtalent maar ook door géén seconde stil te staan. Al dansend en swingend kreeg ze het publiek op haar hand, en het plein zag zwart van het volk.

The Voice

Hét absolute hoogtepunt van de eerste van drie dragen Genk on Stage beleefden de festivalgangers op de Fruitmarkt die omgedoopt werd in Jardin Local. Deze laatste liep helemaal vol toen Ibe Wuyts, amper 17 jaar, Genkenaar en winnaar van de The Voice van Vlaanderen, op het podium stond. Wat een stem! En de toehoorders waardeerden z’n optreden met minutenlang applaus. Genk heeft een nieuwe ster, en we gaan nog veel van hem horen.