Gloednieuw gebouw voor PLOT: "Willen de beste politieschool van Vlaanderen worden"

26 november 2019

19u18 0 Genk Op het voormalige mijnterrein van Zwartberg is de nieuwe oefenhal geopend van het PLOT, de politie-, brandweer- en hulpverlenersschool van de provincie Limburg. De site wil zich blijven uitbreiden en dé opleidingssite van Vlaanderen worden.

De provincie Limburg kocht in 2012 voor drie miljoen euro bijna tien hectare industriegrond op het bedrijventerrein Zwartberg II. De intentie was om hier een Limburgse veiligheidscampus uit te bouwen die het Limburgse veiligheidsonderwijs huisvest en die daarnaast plaats biedt aan economische activiteiten die zich linken aan veiligheid.

“De bouw van deze oefenhal is een belangrijke nieuwe stap in de uitbouw van een Limburgse veiligheidscampus”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) bevoegd voor het PLOT.

“Dit is een lange termijnplan. Financiële middelen zijn vandaag schaarser dan in het verleden, maar dat het provinciebestuur achter een sterk provinciaal veiligheidsonderwijs staat, wordt met dit nieuwe gebouw nog eens onderstreept.”

Vaardigheden trainen

De oefenhal zal vooral dienen voor de praktijktrainingen. “Het leren uitvoeren van verkeerscontroles, het aanleren van gerechtelijke vaststellingen, optreden bij betogingen en geweldsituaties beheersen. Maar ook het blussen van branden, het redden van een brandweerman in nood, slachtoffers bevrijden, eerste zorgen of levensreddende handelingen toedienen, enzovoort.”

Jacky Vastmans, directeur van het PLOT, ziet de realisatie van deze oefenhal dan ook als een belangrijke mijlpaal voor het Limburgse veiligheidsonderwijs. “Limburg telt ruim 4.300 politieagenten, brandweerlui en hulpverlener-ambulanciers die we in de beste omstandigheden willen opleiden en trainen, nauw aansluitend op hun beroepsleven. Het aanleren van vaardigheden staat daarbij centraal, en daarvoor is geschikte accommodatie essentieel.”

De nieuwe oefenhal heeft 1,8 miljoen euro gekost, volledig bekostigd door de provincie.

