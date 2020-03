Gigos waarschuwt jongeren: “Lachgas laat symptomen corona niet verdwijnen” Emily Nees

19 maart 2020

13u15 0 Genk Het Genkse Jeugdwelzijnswerk Gigos roept jongeren in een videoboodschap op om te stoppen met lachgas te gebruiken. Er doen op sociale media dan ook valse geruchten de ronde dat de populaire drug zou helpen tegen corona.

Gigos heeft op sociale media zorgwekkende video’s zien voorbij komen. “Daarin gebruiken jongeren lachgas om de symptomen van corona te laten verdwijnen”, legt Alessandro van Gigos uit in een videoboodschap. “Ik kan je garanderen dat lachgas totaal niet werkt. Het bevriest gewoon je lippen, je neus en stembanden gedurende een aantal seconden”, zegt hij. “Je kan er concentratiestoornissen van krijgen, hoofdpijn, duizeligheid...”

Alessandro maakt ook duidelijk wat jongeren best doen in de plaats. “Volg gewoon de regels die de overheid heeft voorgeschreven. Als je je slecht voelt, denk dan niet meteen dat je corona hebt. Bel dan gewoon even naar jouw huisdokter, want die kan je tips geven.”

De volledige video waarin Alessandro het probleem aankaart, vind je hier: