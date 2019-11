Gezinsbegeleiders uit Genk en Maasmechelen steken de koppen bijeen Lien Vande Kerkhof

13 november 2019

08u04 0 Genk Om hulp te kunnen bieden bij problemen gaan jeughulp- en dienstaanbieders in Limburg aan de slag onder de naam ‘Plan-Trekkers’. Kelly Luys is zo een Plan-Trekker in Groep Genk en begeleidt zes gezinnen. “Ik ga 1 à 2 keer per week langs bij een gezin, en ga vooral luisteren", vertelt de begeleider. Gisteren werden alle Plan-Trekkers bij elkaar gebracht op een forum om het proces bij te sturen en hun werking nog beter op elkaar af te stemmen.

“Ik dring me niet op, ik laat de regie in handen van het gezin. Pas als ik merk dat het niet lukt, neem ik over”, vervolgt Kelly die een van de 20 gezinsbegeleiders is in regio Oost. De regio is onderverdeeld in Groep Genk en Groep Maasmechelen en beschikt naast gezinsbegeleiders ook over 4 eerstelijns- psychologen.

1 miljoen euro

Om gezinnen die geen uitweg meer zien of met vragen en problemen zitten te helpen werd in Vlaanderen eerder dit jaar een nieuw initiatief uitgerold: 1 gezin/1 plan. Elke regio kreeg 1 miljoen euro van de Vlaamse overheid om minimaal 200 extra gezinnen te begeleiden. De jeugdhulp- en dienstenaanbieders uit de regio Oost vergaderden gisteren op een forum om het proces bij te sturen en hun werking nog beter op elkaar af te stemmen.

“We zetten in op verschillende levensdomeinen en gaan aan de slag met de vragen waar ze mee zitten”, vertelt Kelly. “Als Plan-Trekker gaan we steeds uit van de krachten van een gezin en gaan we samen met hen op zoek naar waar het gezin zich goed bij voelt. We vragen ook altijd om de hulp van hun netwerk in te roepen: vrienden, familie, schoolkameraden, ... Samen gaan we op zoek naar oplossingen, zodat het gezin weer verder kan.” Een traject duurt gemiddeld zes maanden.Daarna kan het gezin of de jongere alleen of met het steunend netwerk verder. Het is een goede zaak om de koppen bij elkaar te steken en ervaringen uit te wisselen met andere ‘Plan-Trekkers’.”