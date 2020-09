Gerben Thijssen spurt naar tweede plaats in de Gooikse Pijl en is klaar voor het BK. Koen Wellens

20 september 2020

21u26 0 Genk Gerben Thijssen (Lotto Soudal) lijkt net op tijd klaar te zijn voor het Belgisch kampioenschap in Anzegem. De Genkenaar pakte zondag de tweede plaats in de Gooikse Pijl. Thijssen kon zich pas in de laatste hectometers, toen zijn kopman Philippe Gilbert nog ingelopen werd, positioneren voor de sprint. Jordi Meeus werd knap vierde tussen de profs, Milan Menten legde beslag op de tiende plaats.

Het BK in Anzegem is bijna een kopie van de klassieker Halle-Ingooigem. Stevige kost met al na 30 km de Muur van Geraardsbergen en daarna liefst zeven keer de Tiegemberg. Voer voor jongens die de grote molen kunnen draaien, maar ook de snelle mannen zijn er niet kansloos. Limburg stuurt met Roy Jans (Alpecin-Fenix), Kenneth Vanbilsen (Cofidis), Jasper Philipsen (UAE Emirates) en Gerben Thijssen alvast vier kanshebbers in een massaspurt naar Anzegem. Verder is het ook uitkijken naar Amaury Capiot en Milan Menten (Sport Vlaanderen-Baloise) die getoond hebben dat ze over een paar goede benen beschikken.

Niet kansloos

Thijssen gebruikte de coronastop in het wielrennen om zich intensief voor te bereiden op de rest van het seizoen. Na zijn valpartij tijdens de Zesdaagse van Gent, kon hij de extra trainingsdagen goed gebruiken. Het BK van dinsdag is voor Thijssen een eerste echte waardemeter. In Gooik was hij afgelopen weekend alvast de snelste Belg en liet hij onder meer uittredend kampioen Tim Merlier achter zich. Als het dinsdag uitdraait op een spurt en Thijssen kan zich goed positioneren, dan is hij zeker niet kansloos. Dat geldt ook voor Jasper Philipsen, maar die moet het zonder ploegmaats helemaal alleen doen.

Luxemburgse benen

Amaury Capiot zou ook wel eens kunnen verrassen in Anzegem. Hij pakte vorige week in Luxemburg een tweede, vijfde en zevende plaats. Capiot is een renner die na een zware koers nog snel kan eindigen. Dat geldt ook voor zijn ploegmaat Milan Menten die in Gooik erg kort eindigde. Roy Jans rijdt allicht in dienst van Tim Merlier, maar ook hij mag bij de snelle jongens aan de meet gerekend worden. Misschien zorgt Kevin Vanbilsen wel voor de verrassing. Hij liet dit seizoen nog geen uitschieters noteren. Zijn dertigste plaats van zondag in de Grand Prix d’Isbergues was meteen ook zijn beste resultaat.