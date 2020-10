Gerben Thijssen is tevreden over tijdrit in Riemst: “Wel meer verwacht van de spurten” Koen Wellens

02 oktober 2020

17u43 0 Genk Gerben Thijssen (Lotto Soudal) oogde nog behoorlijk fris na afloop van de tijdrit in Riemst. Hij vond er niet zijn geliefkoosde terrein, maar hij was toch tevreden over de tocht over de Slingerberg. “Ik deelde de tijdrit goed in, maar de Slingerberg zoog al meteen veel energie weg. Dit was niet echt mijn ding. De sprintetappes natuurlijk wel, maar daar kreeg ik geen loon naar werken”, klinkt het.

Thijssen kreeg van zijn team de opdracht om de spurt aan te trekken voor John Degenkolb. De Duitser deed zowel in Ardooie als in Aalter niet mee voor de prijzen en dat zat Thijssen duidelijk hoog. “Ik heb mijn werk gedaan, maar Degenkolb had blijkbaar geen goede benen. In Ardooie kwam hij na de rit zelfs zeggen dat ik misschien beter had gespurt. Zoiets hoor ik liever tijdens de koers”, vertelt een duidelijk gefrustreerde Thijssen.

De ploegleiding lijkt nog geen risico’s te willen nemen met de Limburger, die bijna een jaar geleden een zware val maakte tijdens de Zesdaagse van Gent. Thijssen onder een stolp dan? “Dat wil ik net niet. Ik voel me goed. Kijk maar naar mijn resultaten in de Gooikse Pijl en de Heistse Pijl. Ik was telkens op de afspraak”, reageert hij. “Ik heb dat de voorbije dagen ook duidelijk laten horen. Ja, ik heb eens duidelijk mijn gedacht gezegd. Ze moeten echt niet zo voorzichtig met mij zijn.”

Vuelta

Voor de slotrit op zaterdag naar Geraardsbergen maakt Thijssen zich weinig illusies. “Overleven”, lacht Thijssen, die de Vuelta als hoogtepunt in zijn agenda heeft staan. Als die kan doorgaan, tenminste. “Ik hoop het. Ik heb bewezen dat ik er klaar voor ben. Misschien moet ik mij zaterdag toch nog eens tonen. Voorlopig heb ik geen zicht op de koersen op weg naar Spanje. Ik had gerekend op een selectie voor de Scheldeprijs, maar dat is blijkbaar niet het geval.”

In de voorlopige selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van Spanje lijkt Thijssen alvast uitgespeeld te worden als sluitstuk van de sprinttrein. Hij mag zich opmaken voor een duel met zijn vriend Jasper Philipsen. “Ik heb al afgesproken met Jasper dat wij gewoon voluit gaan, de rest moet maar proberen te volgen.”