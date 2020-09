Gerben Thijssen: “Corona gaf me welgekomen extra tijd” Koen Wellens

09 september 2020

19u26 0 Genk Gerben Thijssen (Lotto Soudal) begint zaterdag aan het slotakkoord van zijn seizoen. De Genkenaar trekt via de Heistse Pijl, de Antwerp Port Epic, de Gooikse Pijl en de BinckBank Tour naar de Vuelta. “Tussendoor is er ook nog het BK. Ja, een fin-de-seizoen om duimen en vingers van af te likken. Ik kijk echt uit naar de Vuelta. Het wordt mijn eerste grote ronde”, zegt Thijssen die niet rouwig was toen corona de kop opstak.

“Ik steek dat inderdaad niet onder stoelen of banken. Ik stond klaar om te starten, maar eigenlijk was ik nog niet zover. Corona heeft mij alvast geen windeieren gelegd. De extra voorbereidingstijd zorgde ook voor rust en bijkomende kansen om weer op niveau te geraken”, aldus Thijssen die op 12 november van vorig jaar zwaar ten val kwam in het Gentse Kuipje. Na een lange revalidatie lijkt hij nu weer klaar voor het echte werk. “Ik denk het wel. De Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic gaven me alvast een goed gevoel. Nu zal het zaak zijn om goed op te bouwen naar de Vuelta.”

Spurtpatron

Geen Caleb Ewan voor Lotto Soudal in de Ronde van Spanje en dus schuift Thijssen naar de eerste rij. “Ik word samen met Tosh Van der Sande uitgespeeld in de spurtwerk. Een mooie uitdaging die ik met twee handen grijp. Ik hoop dat het een succes wordt”, oppert Thijssen die in Spanje zware openingsdagen krijgt. “Ik hoop de eerste dagen de beklimmingen goed te kunnen verteren. Als dat lukt dan kan de ploeg mij uitspelen tussen de snelle mannen.” Een van die snelle jongens is generatiegenoot en ploegmaat-van-bij-de-jeugd Jasper Philipsen (UEA Emirates). Het is alvast uitkijken naar een spurtduel tussen de twee Limburgers.

BinckBank Tour

Komend weekend staan de Heistse Pijl en de Antwerp Port Epic op het programma. Twee wedstrijden waarin snelle mannen het al wel eens haalden. “Ik ken de wedstrijden niet zo goed. Ik beschouw ze toch vooral al voorbereiding op eerst het BK en daarna de BinckBank Tour. Daar wil ik me al een eerste keer echt meten met de concurrentie.” Thijssen moet dan zeker de openingsrit naar Aardooie en de derde etappe naar Aalter onthouden.