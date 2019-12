Genksupporters beleven zware tijden na euforie in voorjaar: “Na een kampioenenjaar hebben we altijd wat tijd nodig” Birger Vandael & Dirk Selis

05 december 2019

17u56 5 Genk 2019 is voor de supporters van KRC Genk een jaar van extreme hoogtes en laagtes geworden. Dit voorjaar mochten ze nog een vierde landstitel vieren na een fantastisch seizoen, maar het najaar werd een grote anticlimax. Genk speelde niets klaar in de Champions League, heeft play-off 1 niet in het vizier, verloor vorige week de Limburgse derby en ligt nu uit de Beker (Croky Cup). “Wij blijven 100 procent achter de club staan”, vat voorzitter van de Overkoepelende Supportersvereniging Rudy Claessens de gevoelens van de fans samen.

Claessens geeft toe dat zijn club in een mindere periode zit. “Kijk we hebben veel talent gekocht, maar blijkbaar rendeert dat nog niet. Dat komt wel. We zijn geduldig. Ook Ingo Beckers en Lennerd Skutta van het supporterscollectief Racing Genk 1988 vragen wat tijd vooraleer de glorieuze tijden in de Luminus Arena terug zullen keren. “Genk is een club die na een kampioenenjaar meestal weer een drietal seizoenen nodig heeft om bovenaan te eindigen.”

Toppers in wording

De heren van Racing Genk 1988 wijzen graag op het vertrek van sleutelspelers als Trossard, Pozuelo en Malinovski. “Zij droegen vorig jaar hun steentje bij aan de club en hebben de rest naar een hoger niveau getild. Deze drie sterren zijn nu weg en we hebben veel jongeren in de kern die nu de kans moeten krijgen. We zijn er zeker van dat het goed gaat komen en dat deze mannen toppers in wording zijn. Ook de blessure van Vukovic, ervaren doelman, heeft ons geen goed gedaan.”

We vroegen ook de mening van een jongere fan en die vonden we bij Dante Söderström, voetballer bij de U13 van Lommel. De teleurstelling na de uitschakeling in de Croky Cup van afgelopen dinsdag zindert nog wat na, want Dante vindt dat zijn favoriete club goed en aanvallend voetbal speelde. “Ik ben van mening dat de stijl van Mazzù niet goed bij Genk paste, maar dat het bestuur daar nu passend op gereageerd heeft door de aanstelling van Hannes Wolf. Onder hem zullen de resultaten wel komen.”

Inmiddels is de uitschakeling in de Champions League al na vijf speeldagen onafwendbaar. “Die competitie speel je meer voor de ervaring dan voor het resultaat”, weet Dante. “We hebben met een gelijkspel tegen Napoli en een nipte nederlaag bij Liverpool toch bewezen dat we thuishoorden in de Champions League.”

Belang van Tribune Zuid

Voor Genk zit er nu niets anders op dan alles op de competitie te zetten. “We moeten toch proberen nog in play-off 1 te eindigen”, onderstrepen Beckers en Skutta. “Daarvoor moeten we vooral met z’n allen achter de ploeg staan en op die manier ons steentje bijdragen!” Claessens heeft er alle vertrouwen in dat dat zal lukken. “Bij de wedstrijd in Napoli zullen 1.000 supporters van Genk in het stadion zitten, dat zegt genoeg.” Ook Dante kent het belang van de fanatieke aanhang: “De mannen van Tribune Zuid blijven als één blok achter hun ploeg staan en ik ook!”