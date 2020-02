Genkse vader en dochter nemen deel aan VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: “We dromen er al jaren van om een eigen zaak te openen” Emily Nees

20 februari 2020

16u56 0 Genk De Genkse Claudia Guarraci (30) en haar vader Pino Guarraci (59) zijn geselecteerd om deel te nemen aan het VTM-programma ‘Mijn Restaurant Mijn Keuken’. Zij strijden samen met 9 andere teams mee om de geldprijs van €50.000. “We gaan alles geven en zien wel waar we stranden in dit avontuur”, klinkt het.

Na het succesverhaal van de programma’s ‘Mijn Restaurant’ en ‘Mijn Pop-uprestaurant!’ komt VTM op de proppen met ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. De nieuwe culinaire wedstrijd draait rond de volgende vraag: ‘Wat als twee sterrenchefs bij jou thuis komen dineren?’

Tien gepassioneerde hobbykokduo’s nodigen elkaar thuis uit voor een driegangenmenu naar keuze en worden beoordeeld door elkaar én door sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin. De tien duo’s worden opgedeeld in twee groepen waarbij de twee koppels met het minst aantal punten de wedstrijd moeten verlaten. De acht beste teams nemen het daarna tegen elkaar op in een spannende battle. Hun menu zal beoordeeld worden door beide chefs die in deze fase bijgestaan worden door een gastjury. Slechts vier duo’s gaan door naar de volgende ronde.

Italiaanse keuken

Verspreid over Vlaanderen openen de vier overgebleven hobbykokduo’s nadien een tijdelijk restaurant op een niet-alledaagse locatie. Uiteindelijk wordt één team tot winnaar uitgeroepen. Ook Pino Guarraci (59) en Claudia Guarraci (30) maken kans om bekroond te worden. Vader en dochter uit Genk zijn namelijk geselecteerd om deel te nemen aan ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Pino is geboren en getogen in Limburg, nadat zijn ouders vanuit Italië naar België emigreerden om te komen werken in de mijnen. Hij is project-werfleider voor een verwarmingsbedrijf en trotse papa van twee. Dochter Claudia geeft dan weer muzikale opvoeding in het Junior Atlas College in Genk.

De familie Guarraci is een ontzettend hechte familie en Pino en Claudia zijn twee handen op één buik. “We doen al erg veel samen. Daarom stappen we graag met ons twee in dit avontuur”, vertelt dochter Claudia. “Bovendien houden we er echt van om te koken. Papa heeft het mij met de paplepel ingegeven. Zo sta ik al achter het vuur van mijn twaalf jaar. Ook papa kreeg de kookkunsten mee van zijn moeder en oma.”

Eigen zaak

“Wat we ook klaarmaken, we willen de kijkers vooral verrassen”, vertelt Claudia. Het spreekt dan ook voor zich dat de twee zich voornamelijk zullen smijten op Italiaanse lekkernijen. Ze koken niet altijd Italiaans, maar meestal kiezen ze toch voor een goede pasta. Onder het mom ‘wat je zelf doet, doe je meestal beter’ gaan ze daarom nooit Italiaans eten op restaurant. Stiekem is het altijd al een droom geweest van Pino om een eigen zaak op te richten.

“We spreken en dromen al jaren over het openen van een eigen zaak. Natuurlijk moeten de middelen er ook zijn”, zegt Claudia. Misschien kan dit programma de eerste stap in die richting worden. “Natuurlijk hopen we dat we zullen winnen. Maar we zijn uit heel veel duo’s gekozen en dat is al een eer op zich. We gaan alles geven en zien wel waar we stranden in dit avontuur!”

Op dinsdag 3 maart om 20.35 uur bijt het duo de spits af op VTM. Het programma wordt vanaf dan wekelijks uitgezonden op dinsdag en donderdag. Of het duo naar huis gaan met een geldprijs van €50.000, zal de finale op 28 mei uitwijzen.