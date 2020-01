Genkse start-up maakt Hammer-IMS in Hasselt nóg slimmer Lien Vande Kerkhof

08 januari 2020

10u08 0 Genk Het Hasseltse bedrijf Hammer-IMS wordt nog slimmer dankzij Genkse start-up Wojata. Hammer-IMS wil voorop lopen met haar industriële scanners in de transitie richting industrie 4.0. De Genkse broers van Wojata steken voortaan een handje toe om de groter wordende uitdaging van datacollectie en -analyse aan te gaan.

Hammer-IMS ontwikkelt innovatieve scanners voor diktemetingen in de productie-industrie. Het bedrijf ontstond als spin-off van KU Leuven en ontwikkelt en commercialiseert haar scanners sinds enkele jaren op de Corda Campus in Hasselt.

“De technologie van onze scanners is innovatief” stelt dr. ir. Nele Reynders, die binnen Hammer-IMS het project met Wojata coördineert. “Zo worden onze scantoestellen gebruikt in de plastic- en textielindustrie. Dankzij diverse sensoren beschikken we over heel wat nuttige data. Maar dankzij de expertise van Wojata bv zullen we op een nog veiligere manier over real-time en historische data beschikken, die -wanneer de klant dit goedkeurt- vanop eender welke plaats te raadplegen valt.”

Broers Olaerts

Wojata zag in 2019 het levenslicht dankzij de broers Bram en Jasper Olaerts en werd datzelfde jaar toegelaten in het Startit@KBC acceleratieprogramma. “De beschikbaarheid van de data en de voorziene tools geven aan Hammer-IMS de extra mogelijkheid om het machinepark bij haar klanten nog beter te leren kennen voor de verdere ontwikkeling en voorspellend onderhoud”, zegt oprichter Bram Olaerts. “We zijn blij met het eerste resultaat en zijn er van overtuigd dat Hammer-IMS op deze manier haar technologische voorsprong nog verder kan uitbouwen.” Het bedrijfje werkt vanuit C-mine Crib in Genk.