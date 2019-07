Genkse sportcoach houdt je conditie op peil tijdens de hitte Lien Vande Kerkhof

24 juli 2019

14u56 9 Genk Met deze hete temperaturen is beweging niet bepaald aanlokkelijk, waardoor een sportpauze nu het kwik de lucht inschiet de enige optie lijkt. We zweten al terwijl we gewoon in de zetel liggen. Maar voor wie zijn conditie tijdens de hete dagen niet wil zien smelten als sneeuw onder de zon, heeft Genks sportcoach Dimi Smeets een aantal tips.

Aangewezen tijdstip

Wie zich aan een fysieke inspanning waagt, doet dat best voor tien uur ‘s ochtends en na zes uur ‘s avonds. “Alles hier tussenin is een absolute ‘no-go’. Wie het hoofd letterlijk koel wil houden, komt tijdens het warmste deel van de dag beter de deur niet uit.” Zelf plant hij zijn eigen sportsessies in om zeven uur ‘s ochtends. “Maar dat doe ik het hele jaar door. Vroege vogels vangen de dikste wormen.”

Aangewezen plek

Als je schema het niet toelaat om tijdens de aangewezen uren te sporten, kan je natuurlijk ook gewoon binnen actief zijn. “De Meeste fitnesscentra zijn voorzien van airco, waardoor je op een verantwoordelijke manier kunt trainen. Wie per se op locatie wilt hardlopen kiest best voor het sportbos of een natuurgebied met veel schaduw.” En voor de duidelijkheid: asfalt is hélemaal uit den boze. “Tenzij je levend wilt verbanden.”

Intensiteit verlagen

Volgens Dimitri zijn er geen sporten die je absoluut moet vermijden. “Je kan je gewoonlijke sport blijven beoefenen, mits je de nodige maatregelen treft. Regel nummer één: verlaag de intensiteit. Als je normaal twaalf kilometer loopt, blijf je vandaag best ruim onder de tien en loop je beter iets trager.”

Zwemmen

Wie denkt dat zwemmen de idéale oplossing is, denkt maar beter twee keer na. “In een een openluchtzwembad kan je flink verbranden. Een frisse duik neem je het best in een binnenzwembad. Ook je uithoudingsvermogen zal erop vooruit gaan. Zwemmen is trouwens een van de meest verdienstelijke sporten voor wie een mooi lichaam wil creëren.”

Jammer maar helaas: de normaal zo heerlijke terhills van Waterschei vermijd je voorlopig best” Dimitri Smeets

Beste sportplekken in Genk?

Waar kunnen sportievelingen uit Genk en omstreken deze dagen terecht? “Jammer maar helaas: de normaal zo heerlijke terhills van Waterschei vermijd je voorlopig best. Baantjes trekken doe je naar hartenlust in het sportcentrum. Is fietsen iets voor jou? Trappel dan eens door het water in Bokrijk en zet je fietstocht daarna verder door het bos. Extra afkoeltip: op tijd en stond een ijsje eten!”

Water! Water! Water!

Maar het allerallerbelangrijkste? “Drink genoeg! Een halfuur tot een uur voor je gaat sporten drink je best een halve liter water. Tijdens het sporten voeg je daar elk kwartier nog een glas water aan toe. Maar omdat je veel zouten verliest tijdens duursporten, volstaat water niet altijd. Sportdrankjes zoals Aquarius kunnen een goede aanvulling zijn. Zorg bovendien voor de nodige zonnebescherming en hou je T-shirt aan als je buiten gaat sporten.”

Meer sporttips voor in Genk? http://www.personaltrainingbydimi.be/