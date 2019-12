Genkse schepenen voor één dag ‘fysiek beperkt’ naar aanleiding van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap Lien Vande Kerkhof

03 december 2019

19u18 0 Genk Het Genkse schepencollege ondervond vandaag aan levende lijven hoe het is om voor even ‘blind’ of ‘fysiek beperkt’ te zijn. Naar aanleiding van de internationale dag voor personen met een handicap organiseerde de Genkse adviesraad voor personen met een handicap samen met de Dienst Sociaal Welzijn en Unia een workshop rond handicap en toegankelijkheid.

“Zelf ervaren hoe het is om met een handicap door het leven te gaan en weten hoe belangrijk toegankelijkheid in de stad is”, legt schepen van Welzijn Ria Grondelaers uit. “Eerst en vooral kregen we uitgebreide info en vervolgens mochten we bepaalde beperkingen zelf ervaren. Zo verplaatste ik mij per rolstoel richting het station en legde schepen Anniek Nagels hetzelfde traject geblinddoekt af. Gelukkig konden we reken op de deskundige begeleiding van onze collega-schepenen", lacht Grondelaers.