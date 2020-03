Genkse rappers klagen zwerfvuil en sluikstorten aan: “Overal blikjes Golden Power, elke ‘bankske’ op uw hangplek lijkt wel op een varkensstal” Emily Nees

02 maart 2020

13u06 0 Genk ‘Ruim uw rommel op.’ Dat is de naam van de campagne die Genk lanceert als duidelijke boodschap én leuze in haar strijd tegen zwerfvuil en sluikstorters. De stad slaat daarvoor de handen in elkaar met de rappers van Goeie Jongens. Dat resulteerde in een nummer met spraakmakende lyrics. “Luie hond egoïst ruim uw eigen rommel op. Uw moeder poetst hier nie hè vuillap, dus raap op pallettekop”, klinkt het.

“Toen stad Genk ons polste of we een samenwerking zagen zitten, hebben we geen moment getwijfeld”, verstelt hiphopper Alberto Mazzoni – aka Zio Io – van Goeie Jongens. “Ik erger me ook mateloos aan dat vuil op straat, ik snap niet dat je dat doet. Als Genk het ons niet gevraagd had, hadden we ongetwijfeld zelf ooit een nummer aan deze thematiek gewijd.”

Groot probleem

Het is dan ook niet toevallig dat Genk de hulp van Goeie Jongens inschakelt. In het Genkse meerjarenplan vormt duurzaamheid namelijk de leidraad doorheen alle beleidsdoelstellingen. Op die manier wil het bestuur de leefbaarheid in Genk nog verbeteren. Uit de Veiligheidsmonitor komt dan ook naar voren dat Genkenaren zwerfvuil en sluikstorten het op één na grootste probleem in hun buurt vinden, vlak na onaangepaste snelheid.

“Een kleine minderheid van de inwoners maakt het met hun ongepast gedrag heel wat minder aangenaam voor alle Genkenaren”, vertelt schepen Erhan Yilmaz, bevoegd voor Openbare Werken. We pakken het probleem aan met extra camera’s op gevoelige plaatsen en met sensibiliseringsacties.”

Jongeren wakker schudden

“Ongeveer één derde van de investeringen in deze legislatuur gaat naar klimaatacties”, vult schepen voor Duurzaamheid Toon Vandeurzen aan. “Het spreekt dus voor zich dat zwerfvuil en sluikstort meer dan ooit niet in ons plaatje past. Naast een strenger handhavingsbeleid ontwikkelen we daarom ook specifieke acties voor specifieke doelgroepen.”

‘Ruim uw rommel op’ is zo’n specifieke campagne. “Het zet meteen de toon”, vindt Vandeurzen. “We gaven de Genkse rappers Alberto Mazzoni en Johnny Baeten vrij spel. Ze zijn beiden gekend van Goeie Jongens én hoogst allergisch aan mensen die vuil op straat achterlaten. Ze schreven een Genks rapnummer en maakten een clip onder regie van Genkenaar Ayby Cetin, bekend van de kortfilm Broodnodig. Het resultaat? Stevige rap waarmee we hopelijk heel wat jongeren wakker schudden.”

De tekst windt er dan ook geen doekjes om. De boodschap is klaar en duidelijk. “Uw rommel is niet aan de orde. Kijk wat de wereld hier is aan het worde. Het plan dat we hebbe da moete we volgen of ge doet verder en voelt de gevolgen”, klinkt het. “Vlaamse hiphop is trending, laat alstublieft ook deze boodschap tot hen doordringen”, sluit Vandeurzen af.