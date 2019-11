Genkse musicus tourt met filmmuziek Tim Burton Lien Vande Kerkhof

13 november 2019

08u45 0 Genk ‘The World of Tim Burton’, een internationale tentoonstelling die reeds eerder te zien was in New York, Parijs, Tokio, São Paulo en Praag, lokte mensen van heinde en ver naar C-mine in Genk. Genkenaar en briljant musicus Michelino Bisceglia breit een vervolg aan de populariteit van de Amerikaanse filmmaker en dompelt zijn publiek weldra onder in de vele fantasiewerelden van Tim Burton in een groot muzikaal spektakel.

Samen met 7 muzikanten en een jeugdkoor geeft de Genkenaar een alternatieve interpretatie aan de muziek uit de films van de wereldberoemde regisseur. Bisceglia groeide zelf op met de films van Tim Burton en ging dan ook maar al te graag aan de slag met deze muziek. De musicus geniet vooral naamsbekendheid door zijn filmsoundtracks voor Blue Bird en Marina. Voor die laatste ontving hij op het filmfestival van Genk zelfs een World Soundtrack Award.

“You made me cry...”

De live première van ‘Michelino plays Tim Burton’ op 29 september 2018 in opdracht van C-mine werd bijgewoond door Tim Burton himself. De wereldberoemde regisseur bleek zelf na afloop alvast razend enthousiast over het resultaat. Burton riep vanuit de zaal “Thank you, thank you! You’ll do all my music next time!” Na afloop van de show ontmoeten Bisceglia & Burton elkaar en Burton’s spontane reactie was “you made me cry...” .

Tournee

Vanaf 20 november gaat de muzikant op tournee in Vlaanderen en Luxemburg. Tijdens het eerste deel (40 min.) van de voorstelling zal het Michel Bisceglia Trio een alternatieve interpretatie geven aan filmmuziek die Bisceglia zelf componeerde. Het tweede deel (50 min.) is volledig gewijd aan muziek uit de films van Tim Burton.

