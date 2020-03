Genkse mag juwelen verkopen in JBC-ketens Emily Nees

09 maart 2020

17u51 0 Genk Kledingketen JBC & webplatform Belgunique lanceren voor het eerst een ‘Local Market’, waarbij vijf lokale makers hun ontwerpen mogen verkopen in JBC-winkels over heel Vlaanderen. Interieurarchitecte en juwelenontwerpster Franca Faggio Del Giglio (42) uit Genk is één van hen. “In mijn collecties zijn vaak strakke en geometrische vormen terug te vinden.”, klinkt het.

Belgunique en JBC zetten tijdens de maand maart talent in de kijker onder de noemer ‘Local Market’. JBC stelt daarbij in elke Vlaamse provincie een filiaal ter beschikking voor de collecties van vijf lokale makers die ook elk uit een andere streek afkomstig zijn. Franca Faggio Del Giglio (42) uit Genk is één van hen. De interieurarchitecte van beroep heeft dan ook een passie voor ontwerpen. “Dat zit gewoon in je”, vertelt de oprichtster van het juwelenlabel ‘somethingsINSIDE’.

Zo’n zes jaar geleden begon ze met keramiekcursussen te volgen en zo is de bal aan het rollen gegaan. “Op een bepaald moment begon ik kleinere dingen te creëren dan schalen en borden. Zo is mijn liefde voor materialen ontstaan”, zegt ze.

Gestileerd

Toch is haar achtergrond van binnenhuisarchitecte niet weg te denken. “In mijn collecties zijn vaak strakke en geometrische vormen terug te vinden. Al mijn juwelen zijn gestileerd en uitgepuurd.” Dat is niet anders bij de collectie die momenteel in JBC wordt verkocht. “Het gaat om twee soorten armbanden die gecombineerd zijn met wit of zwart porselein. Daarop staat dan een tekst. Ook de bijhorende oorbellen zijn naar mijn hand”, vertelt Franca.

Wie geïnteresseerd is in de ontwerpen van de Genkse, kan terecht in JBC-filialen van Zoersel, Deinze, Sint-Kruis, Leuven-centrum en Sint-Truiden of op de website belgunique.be. De collectie is nog te koop tot en met 31 maart.